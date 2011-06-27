Mehmet Ali Birand: Kanserin beni yeneceğini düşünmedim

T24- Geçen cuma ameliyat olan deneyimli gazeteci Mehmet Ali Birand canlı yayında sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Birand, "Kanserin beni yeneceğine inanmadım" dedi.



Geçen cuma ameliyat olan Mehmet Ali Birand canlı yayında Yazı İşleri programına telefonla bağlanarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kanser teşhisiyle ameliyat olan Mehmet Ali Birand, NTV canlı yayında Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.

Yazı İşleri programında konuşan Birand, geçen hafta cuma günü olduğu ameliyatla ilgili bilgi verdi: "Bir tabu kırdık kafamızı da kırdık aynı şekilde. Ama çok iyiyim çok teşekkürler. Ama şu Hasan Cemal bütün karizmamızı bozdu, Cengiz’le birlikte onu konuşuyorduk dün. Gitti en önemli adamla (Murat Karayılan röportajı) konuştu ve bütün malı götürdü."

Ruşen Çakır'ın "Hala sana yiyecek mal var ağabey" sözlerine ise "Bir ayağa kalkayım ondan sonra harekata başlayacağım zaten" karşılığını verdi.

Çakır'ın sağlığını sorması üzerine ise şöyle konuştu: "Sağlığım iyi kendimi iyi hissediyorum ve toparlanacağım. Önümüzdeki birkaç hafta içinde tam da toparlanırım. Ondan sonra da gelecek sezon yola devam edeceğim inşallah. İstediğim buydu hiçbir zaman da kanserin beni yeneceğine inanmadım kafamı oraya koymadım. Ben kendi işimi yaparım öbür tarafı ne olursa olsun diye gittim ve şimdi kazandım ama bakalım sonrası da var tabii."