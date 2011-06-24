Mehmet Ali Birand gazeteciliğe ara verdi

T24 - Mehmet Ali Birand dün akşam programının sonunda söyledikleri ile izleyenleri şaşkına çevirdi. Birand ‘Artık veda zamanı’ dedi, neden ayrıldığını da açıkladı.

Kanal D’de ana haber ve 32. gün programlarını sunan ünlü anchorman Mehmet Ali Birand yeni yayın dönemine kadar ekranlara veda etti.

Akşam ana haberleri sunan Birand programın sonunda söyledikleri ile herkesi şaşırttı. Birand, gündemin çok yoğun olduğu bir dönemde ekranlara veda etmenin çok zor olduğunu belirterek “Ama ayrılmak zorundayım” dedi.

Birand “ Tatile falan çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Önemli bir ameliyatım var. Kötü değil iyi bir haber veriyorum.” dedi.

Sezon başında yeniden buluşmayı çok istediğini belirten Birand, izleyicilerden, seven sevmeyen herkesten dua beklediğini söyledi.



Birand'ın tweet'leri:

-Sevgili dostlar... an itibariyle tam 127 bin 159 kişisiniz(bu sayı sürekli artıyor) hepinize çok teşekkür ediyorum.

-Bugüne kadar Twitter'ı çok önemsedim.Bana yazdığınız her şeyi okudum. Dikkate aldım. Ancak biliyorsunuz bir süredir tedavi görüyordum.

-ve çok iyi sonuç aldık.Bu sayede yarın ameliyat olacağım ve bir süre ne ekrana çıkabileceğim ne posta'daki yazılarımı yazabileceğim

-ne de Twitter üzerinden gündemi değerlendirebileceğim. Doğrusunu söylemek gerekirse ağır bir ameliyat olacak.Ancak doktorlarıma güveniyorum

-Kendime gelince ilk olarak Twitter'dan sizlere bilgi vereceğim. Sizden şimdi tek bir isteğim var.O da dualarınızı eksik etmemeniz

-SON NOT: Bazı dostlar çiçek yollamak istiyor. Onca parayı çiçeğe vereceğinize Kasımpaşa Çocuk yuvasındaki yetim çocuklara yardım edin.