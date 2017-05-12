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Medya

Mehmet Ali Birand anısına kurulan 'gazetecilik' derneği faaliyete başladı

Dernek, Birand’ın gazetecilik geleneğini devam ettirecek genç gazetecileri medyaya kazandırmayı hedefliyor

12 Mayıs 2017 17:25

Duayen gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand anısına kurulan “Mehmet Ali Birand Gazetecilik ve Demokrasi Derneği” resmi olarak faaliyete başladı.

Başkanlık görevini Umur Ali Birand’ın üstlendiği Mehmet Ali Birand Gazetecilik ve Demokrasi Derneği, bağımsız gazeteciliğin desteklenmesi amacıyla kuruldu.

(Soldan sağa) Cemre-Mehmet Ali Birand, Ayşe-Hasan Cemal, Sedat Ergin (en sağda)

17 Ocak 2013’te yaşama veda eden Birand’ın gazetecilik geleneğini devam ettirecek genç gazetecileri medyaya kazandırmayı hedefleyen derneğin yönetim kurulunda Cemre Birand, Caterina Elisabetta Birand, Ali Karacan, Ömer Karacan, Hilmi Hacaloğlu ve Cem Fakir yer alıyor.

Dernek, Türk televizyon tarihinde bir ekol olan 32.Gün arşivini ve Birand’ın eserlerini yarına taşımak, eğitim seminerleri düzenlemek, kitap yayımlamak ve belgesel projeleri geliştirmek gibi faaliyetler yürütecek.

Mehmet Ali Birand Gazetecilik ve Demokrasi Derneği, Türkiye’de demokrasinin ve çok kültürlülüğün geliştirilmesi amacıyla, bağımsız gazeteciliğin güçlenmesini sağlayacak etkinlikler ve eğitim çalışmaları gerçekleştirecek.

Derneğin çalışmalarını www.mehmetalibirand.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.

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