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Mehmet Ali Aydınlar: O ses kaydında geçen sözlerin hiç birini söylemedim, bana mesaj gelmedi

Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında adı geçen Aydınlar, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı

03 Mart 2014 15:41

Mehmet Ali Aydınlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ve Başbakan’ın “Fenerbahçe Kulübü’nün başkanlığını kazanması için Aziz Yıldırım'a karşı eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a oğlu aracılığıyla stratejiler önerdiği” ses kaydı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmamasına rağmen Hürriyet’e konuşan Aydınlar, ses kaydında geçen ve Başbakan’ın Aziz Yıldırım’a karşı uygulanmasını istediği seçim propagandalarını uygulamadığını belirterek, “ben orada geçen sözlerin hiç birini söylemedim. Bana da ne mesaj geldi, ne de bu konuda herhangi bir telkin“ ifedasini kullandı.

Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişinin, Aydınlar’ın, seçim konuşmasında Aziz Yıldırım’a karşı nasıl konuşması ve neleri gündeme getirmesi gerektiğini anlattığı kayıtta, Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi tarafından “Şike yasasını getirenin Aziz Yıldırım’ın kendisi” olduğunu söyledikten sonra Aydınlar’a atıfla “Öyle bir yasa hazırladınız ki kendi ayaklarınıza sıktınız diye onu oradan da vurması lazım”, ifadelerinin kullanılıyor.

Aynı ses kaydında Erdoğan olduğu iddia edilen kişi “Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Bank kuracağı yönündeki açıklamalarına da Aydınlar’ın 500 milyon dolarlık borcunu hatırlatarak karşı yanıt vermesi gerektiğini söylüyor.”

 

'Ben orada geçen sözlerin hiç birini söylemedim'

 

Aydınlar söz konusu iddialar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Benim seçim konuşmalarıma bir bakın. O sözlerin hiç birini söylemiş miyim. İki kişi arasında bir konuşma yapılmış. Ama ben orada geçen sözlerin hiç birini söylemedim. Bana da ne mesaj geldi, ne de bu konuda herhangi bir telkin.

 

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