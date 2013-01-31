'Mehmet Ali Ağca üzgün ama pişman değilmiş'

Yeni ortaya çıkan bir belgeye göre, Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın, bir el ateş etmeyi planlarken “kontrolünü kaybederek” dört beş el ateş ettiğini söylediği ortaya çıktı. Ağca, cinayet için de “Üzgünüm ama pişman değilim” demiş.

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderilen belgeler arasında “Abdi İpekçi’nin öldürülmesi” başlığıyla İçişleri Bakanlığı’nın ‘gizli’ damgalı raporu da yer aldı. 1 Şubat 1979 yılında öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye yaptığı saldırının detaylarının yer aldığı raporda, Ağca’nın 30 Haziran 1979’da alınan ifadesi de bulundu. Ağca’nın sözleri raporda özetle şöyle yer aldı: “Ağca, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde öğrencilerin birbirinden nefret ettiğini, milleti kamplara ayıran basın yayın organlarına karşı alerjisinin başladığını, gencecik insanların öldürülüp katledildiğini söyledi.

Vatan Gazetesi muhabiri Deniz Güçer'in haberine göre, Ağca, yaşanan olayların kendisini çöküntüye uğrattığından büyük bir eylem yapmaya karar verdiğini, sağ ve sol grupla ilgisi olmayan, burjuvazi ve düzenin uşakları tarafından sevilen birisini seçmesi gerektiğini düşünerek İpekçi’yi seçtiğini anlattı. 1 Şubat gecesi 08.00’da Karakol Sokak’ın köşesinde beklemeye başladığını, Yavuz Çaylan’ın kendisinden 20-30 metre ileride beklediğini İpekçi’nin arabasını gördüğünü, Çaylan’a arabayı çalıştırıp kendisini beklemesini söylediğini, İpekçi’nin arabası yavaşlayınca silahını çekip koşarak sağ ön camdan ateş ettiğini, tek bir el ateş edip döneceğini düşündüğünü, ancak kontrolünü kaybedip 4-5 el ateş ederek Çaylan’ın yanına gidip olay yerinden ayrıldıklarını anlattı. İpekçi’yi öldürdüğü için üzgün olduğunu ama pişman olmadığını, insanlığa karşı cinayetle de olsa bir görev yaptığını düşündüğünü beyan etti.