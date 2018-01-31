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Spor

Mehmet Akyüz Denizlispor'da

DENİZLİ, (DHA) TFF 1

31 Ocak 2018 17:38

DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ara transfer döneminde son olarak Aytemiz Alanyaspor\'da stoper Lazic\'i renklerine bağlayan Denizlispor, Giresunspor\'dan golcü Mehmet Akyüz\'ü kadrosuna dahil etti.
Tecrübeli golcü yeşil-siyahlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sakaryaspor\'da futbola başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Fethiyespor, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Hacettepe, Tavşanlı Linyitspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor formalarını giydi. Profesyonel kariyerinde 275 maça çıkan Mehmet Akyüz, 56 gol atmayı başardı. Mehmet sezonun ilk yarısında Giresunspor\'da 13 maçta forma giyip, 4 defa gol sevinci yaşadı. 

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