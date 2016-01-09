T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Aksoy'un 'Toprak Ana' heykeline Avcılar Belediyesi sahip çıktı

Önceki gün heykel, 12 yıldır bulunduğu Ümraniye'den kaldırılmıştı

09 Ocak 2016 12:46

Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un 12 yıl önce Ümraniye'de yaptığı ve önceki gün kaldırılan 'İki Çocuklu Toprak Ana' heykeli, Avcılar’a götürülecek. Soyadından dolayı ‘Toprak Ana’ lakaplı Avcılar Başkanı Handan Toprak ile Aksoy’un görüşmesi sonrası heykelin ilçeye getirilmesi kararlaştırıldı.

Mehmet Aksoy’un Kars'ta yaptığı İnsanlık Anıtı heykeli, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' demesi üzerine 2011’de yıkılmıştı.

DHA’dan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre; Ümraniye Soyak Yenişehir Kibele Evleri içerisinde, sosyal tesisler ve heykeltıraş Mehmet Aksoy’un yaptığı heykelinin bulunduğu, 11 bin dönümlük arazinin, Milli Emlak’a ait olduğu gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme sitenin Milli Emlak’a ait olan arazisinin devredilmesine karar verildi. Kararın kesinleşmesi üzerine perşembe günü sökülen heykel buradan kaldırılarak Aksoy’a ait Beykoz’daki atölyeye götürüldü.

Söküm ve heykelin kaldırma çalışmalarına tepki gösteren çalışmaları cep telefonu ile görüntüleyen heykeltıraş Mehmet Aksoy, "Bir heykel daha kaldırılıyor. Bu içinde yaşadığımızı Türkiye’nin sanat ortamının, neye, ne kadar değer verildiğinin bir göstergesi. Aslında gönül isterdi ki bu heykel burada dursun. Heykellerle birlikte yaşayalım. Bir heykel kültürümüz olsun. Atölyemize götüreceğiz" dedi.

 

‘Toprak Ana’ devreye girdi

 

Avcılar’da doktorluk yaptığı dönemde soyadından dolayı kendisine yakıştırılan ‘Toprak Ana’ sloganını benimseyen ve Belediye Başkanı Handan Toprak, bu gelişmeler üzerine heykeltıraş Mehmet Aksoy ile temas kurarak, heykelin Avcılar’da uygun bulunacak alana taşınarak, monte edilebileceğini iletti.

Aksoy’un bu önerisi kabul ettiği, önümüzdeki günlerde Başkan Toprak ile bir araya gelerek detayları ele alacağı ifade edildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, "Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz’ diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinden gitmeye çalışıyoruz. Avcılar; sanat ve sanatçıya her zaman sevgi ve saygı ile yaklaştı ve yaklaşmaya devam edecek. Mehmet Aksoy aradık ve heykelini ilçemizde görmekten mutlu olacağımız söyledik" dedi.

ETİKETLER

mehmet aksoyheykelheykeltıraştoprak anaavcılarümraniyebelediyehaber

İlgili Haberler

Bu da mı 'ucube'; Mehmet Aksoy'un 'Toprak Ana' heykeli de kaldırıldı!

Heykeltıraş Aksoy: Kıblemiz para olmasın!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24