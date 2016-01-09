Mehmet Aksoy'un 'Toprak Ana' heykeline Avcılar Belediyesi sahip çıktı

Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un 12 yıl önce Ümraniye'de yaptığı ve önceki gün kaldırılan 'İki Çocuklu Toprak Ana' heykeli, Avcılar’a götürülecek. Soyadından dolayı ‘Toprak Ana’ lakaplı Avcılar Başkanı Handan Toprak ile Aksoy’un görüşmesi sonrası heykelin ilçeye getirilmesi kararlaştırıldı.

Mehmet Aksoy’un Kars'ta yaptığı İnsanlık Anıtı heykeli, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' demesi üzerine 2011’de yıkılmıştı.

DHA’dan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre; Ümraniye Soyak Yenişehir Kibele Evleri içerisinde, sosyal tesisler ve heykeltıraş Mehmet Aksoy’un yaptığı heykelinin bulunduğu, 11 bin dönümlük arazinin, Milli Emlak’a ait olduğu gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Mahkeme sitenin Milli Emlak’a ait olan arazisinin devredilmesine karar verildi. Kararın kesinleşmesi üzerine perşembe günü sökülen heykel buradan kaldırılarak Aksoy’a ait Beykoz’daki atölyeye götürüldü.

Söküm ve heykelin kaldırma çalışmalarına tepki gösteren çalışmaları cep telefonu ile görüntüleyen heykeltıraş Mehmet Aksoy, "Bir heykel daha kaldırılıyor. Bu içinde yaşadığımızı Türkiye’nin sanat ortamının, neye, ne kadar değer verildiğinin bir göstergesi. Aslında gönül isterdi ki bu heykel burada dursun. Heykellerle birlikte yaşayalım. Bir heykel kültürümüz olsun. Atölyemize götüreceğiz" dedi.

‘Toprak Ana’ devreye girdi

Avcılar’da doktorluk yaptığı dönemde soyadından dolayı kendisine yakıştırılan ‘Toprak Ana’ sloganını benimseyen ve Belediye Başkanı Handan Toprak, bu gelişmeler üzerine heykeltıraş Mehmet Aksoy ile temas kurarak, heykelin Avcılar’da uygun bulunacak alana taşınarak, monte edilebileceğini iletti.

Aksoy’un bu önerisi kabul ettiği, önümüzdeki günlerde Başkan Toprak ile bir araya gelerek detayları ele alacağı ifade edildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, "Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz’ diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinden gitmeye çalışıyoruz. Avcılar; sanat ve sanatçıya her zaman sevgi ve saygı ile yaklaştı ve yaklaşmaya devam edecek. Mehmet Aksoy aradık ve heykelini ilçemizde görmekten mutlu olacağımız söyledik" dedi.