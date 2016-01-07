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Bu da mı 'ucube'; Mehmet Aksoy'un 'Toprak Ana' heykeli de kaldırıldı!

Heykeltıraş Aksoy: Kıblemiz para olmasın!

07 Ocak 2016 15:24

Kars'ta yaptığı İnsanlık Anıtı'na dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ucube' demesinden sonra yıkılmasıyla gündeme gelen heykeltıraş Mehmet Aksoy'un 12 yıl önce Ümraniye'de yaptığı 'İki Çocuklu Toprak Ana' heykeli de kaldırıldı. Heykelin sökülmesine tepki gösteren Aksoy, "Kıblemiz para olmasın! Her şey para değil" dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre İki Çocuklu Toprak Ana Heykeli 12 yıl önce Mehmet Aksoy tarafından yapıldı. İyiliği, kötülüğü, güzelliği ve çirkinliği temsil eden heykel, hazine arazisine dikildiği gerekçesiyle dün belediye ekipleri tarafından yıkılmak istenmişti. Aksoy'un Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ejder Batur'u telefonla araması heykelin parçalanmasını engellemişti.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ucube'ye benzetmesinden sonra 'İnsanlık Anıtı' Kars Belediyesi'nin verdiği kararla yıkılmıştı. Heykel, saat 09.00 sıralarında Mehmet Aksoy'un isteğiyle gelen işçiler tarafından sökülerek TIR'a yüklendi. Söküm çalışmalarını olay yerinde takip eden Mehmet Aksoy, heykelin zarar görmemesi için büyük çaba gösterdi.

Üzgün olduğu gözlenen Aksoy, "Lodoslu bir günde heykelimizi kaldırıyoruz. Yine bir heykel kaldırılıyor. İçinde bulunduğumuz ülkemizin sanat ortamının neye ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Gönül isterdi ki bu heykel burada dursun. İnsanlar park ve bahçelerde heykellerle yaşasın. Kimse kıymetini bilmiyorsa ben biliyorum. Kendi atölyeme götürüyorum. Her şeyi zamana bırakıyoruz. Ben insanlara diyorum ki; kıblemiz para olmasın! O kadar." diyerek sitemde bulundu.

Sökülen heykelin Aksoy'a ait Beykoz'daki atölyeye götürüleceği belirtildi.

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