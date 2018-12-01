Mehmet Akif Ersoy'un torunu: Yanlış düzeltilmezse suç duyurusunda bulunacağız

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen ve tartışmalara neden olan "Bayramiçli Akif" belgeseli hakkında Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy açıklamada bulundu. Belgeselde anlatılanın aksine Mehmet Akif Ersoy'un Fatih'te doğduğunu vurgulayan Ersoy, yanlışın düzeltilmemesi halinde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunu ve yaşamını anlatan ‘Bayramiçli Akif’ belgeseli hakkındaki tartışmalar günlerdir devam ediyor. Tarihçiler belgeselin aksine Mehmet Akif Ersoy’un İstanbul’da doğduğunu söylerken, AKP’ye yakın isimlerde Akif’in Bayramiç’te doğduğunu söylüyor.

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy, yaşanan tartışmalar hakkında Sözcü’ye konuştu. Mehmet Akif Ersoy’un Fatih’te doğduğunu vurgulayan Ersoy, resmi kaynakları örnek gösterdi. Yanlışın düzeltilmediği takdirde belgeselin çekimlerinde görüş vermeyeceklerini ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ersoy’un açıklaması şu şekilde:

“Bir süredir Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dedemiz, Milli Şair Mehmet kif Ersoy’la ilgili yapılan çalışmaları yakından izliyoruz. Büyük dedemizin kısa bir dönem yaz aylarında ders verdiği bu şirin ilçede dedemiz Mehmet Akif Ersoy’un doğduğu şeklinde tarihi kayıtlara aykırı metinler yazılıyordu. Biz ailesi olarak ilgilileri bu çalışmalarından dolayı tebrik ederken dedemizin Bayramiç’te değil, kendisinin Safahat’ta belirttiği ve sonraki resmi kayıtlarda, Osmanlı sicili, TBMM Milletvekili kayıt defterinde olduğu gibi ve yıllarca tüm kaynaklarda da işlendiği gibi İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Bu tartışmaya kapalı olan hakikatin iyi niyetli de olsa değiştirilmeye çalışılması bugün değil ama yarın için hakikat hakkında gölge düşürücü hale gelebilecektir. Bu nedenle Bayramiç Belediyesi’nin yürüttüğü belirtilen, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği söylenen Bayramiçli Akif belgeselinin bu yanlış düzeltilmediği takdirde çekimlerine görüş beyan etmeyeceğimiz ve hem Bakanlık hem de ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızın bilinmesini isteriz.”

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