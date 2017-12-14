T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde

İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Milli Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı seyirciden tam not aldı

14 Aralık 2017 19:20

İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Milli Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen şair Mehmet Akif Ersoy\'un hayatı seyirciden tam not aldı.

Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sergilenen meddah gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Milli Sanat Tiyatrosu tarafından \'Ben Mehmet Akif Ersoy\' adıyla tek perde olarak sahnelenen oyunda Ersoy’u Meddah Hakan Güngör canlandırdı. Güngör Akif\'in çocukluk, gençlik yıllarını ve İstiklal marşımızı yazdığı dönemi sahneye taşıdı. Güngör’ün performansı izleyici tarafından ayakta alkışlandı. Çok sayıda vatandaşın izlediği meddah gösterisi salonda bulunan vatandaşları duygulandırdı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAESENYURT BelediyesiMilli Sanat TiyatrosuMehmet Akif ErsoyEsenyurtErol Olçok Kültür MerkezindeErsoyu Meddah Hakan GüngörGüngör AkifGüngörünFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24