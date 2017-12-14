Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde

İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Milli Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen şair Mehmet Akif Ersoy\'un hayatı seyirciden tam not aldı.

Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sergilenen meddah gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Milli Sanat Tiyatrosu tarafından \'Ben Mehmet Akif Ersoy\' adıyla tek perde olarak sahnelenen oyunda Ersoy’u Meddah Hakan Güngör canlandırdı. Güngör Akif\'in çocukluk, gençlik yıllarını ve İstiklal marşımızı yazdığı dönemi sahneye taşıdı. Güngör’ün performansı izleyici tarafından ayakta alkışlandı. Çok sayıda vatandaşın izlediği meddah gösterisi salonda bulunan vatandaşları duygulandırdı.

(FOTOĞRAF)