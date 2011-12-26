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Yaşam

Mehmet Akif Ersoy'un ailesi yoksullukla boğuşuyor

“Latife Hanım’ın Kağıtları” kitabının yazarı-gazeteci Fatih Bayhan’ın bugün raflarda yerini alacak “Gençler İçin Safahat” adlı kitabını

26 Aralık 2011 02:00

 


Hülya Karabağlı


T24/ ANKARA - “Latife Hanım’ın Kağıtları” kitabının yazarı-gazeteci Fatih Bayhan’ın bugün raflarda yerini alacak “Gençler İçin Safahat” adlı kitabının perde arkasından ‘devlet ayıbı’ dedirtecek can yakıcı gerçekler çıktı. Ölümünün 75. yılında anılan, milli şair ‘İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un ailesinin çok uzun zamandır ekonomik darboğaz yüzünden ayakta durmakta zorlandığı anlaşıldı. Şairin çocukları ve torunları yoksullukla boğuşuyor. Aileyi yakından takip eden ve “Gençler İçin Safahat” kitabını yazan Fatih Bayhan, “Devlet, Ersoy’un her şeyini sahip çıktı. Çok önemli şeyler yapıldı. Ama ailesi unutulmuş” diyor. Bayhan, yayıneviyle birlikte kitaptan elde edilecek telif gelirinin aileye bırakıldığını sözleşmeyle hükme bağladı. Kitap kapağında ‘Telif Taahhütlü Eser” yazısı dikkat çekiyor.



‘İstiklal şairinin çocukları nasıl mağdur olur?"


Bayhan, T24’e, milli şairin ailesinin yaşadıkları zorlu süreci bir gazetede satır arasında yakalandığını anlattı. Ailenin mağduriyetinin giderilmesi için devletin bazı kurumlarıyla görüşmeler yapan Bayhan, “Çok hassas bir konu olduğu için etrafa duyurmadan hareket ettim. Bu süreçte, ölümünün üzerinden 70 yıl geçtiği için ailenin telif alamadığını öğrendim. Zaten, Safahat eserinden bir yayınevi dışında aileye telif ödeyen de olmamış.”


“İstiklal şairinin çocukları nasıl olur da mağdur olur” diyerek şaşkınlığını vurgulayan Bayhan, şairin mirasçılarıyla İstanbul’da yüz yüze görüşmeler yapıyor. Şairin en büyük torunu Selma Argon’la uzun sohbetlerle milli şairin gizli kalan yönleri de keşfediliyor.



İstiklal Marşı'nın öyküsü


Bayhan’ın, “Gençler İçin Safahat” kitabı, aynı zamanda bir araştırma niteliği taşıyor. Şairin, sevdirilmesi, tanıtılması esas alınıyor. Mehmet Akif Ersoy’un hayat öyküsü, şiir anlayışı, ahlak ve din anlayışı, vatan sevgisi işlenirken, İstiklal Marşı’nın yazılma öyküsü de anlatılıyor. Aynı zamanda Mehmet Akif’in yakın dostlarına ait hatıralara da yer veren eser, Safahat’ı oluşturan 7 ana bölümden seçilmiş şiirleri sayfalarına taşıyor.



‘Telif taahhütlü eser' mührü

Bayhan, halen piyasada 49 adet farklı ‘Safahat’ bulunduğuna dikkat çekiyor. “Gençler İçin Safahat” kitabının diğerlerinden nasıl ayırt edileceği sorusuna, “Yayınevi, yeni kitabın diğerlerinden rahatça ayırt edilebilmesi için kitabın sağ üst köşesine “TELİF TAAHHÜTLÜ ESER” yazan bir mühür koydu. Bu ifadeyi gördükleri “Gençler için Safahat” adlı kitap, telif geliri Mehmet Akif Ersoy’un ailesine tevdi edilecek Safahat’tır.”
 

“Gençler İçin Safahat” adlı eserin telif geliri tümüyle Mehmet Akif Ersoy’un hayatta kalan en büyük aile ferdine verilecek. Bu öneri, Akif’in en büyük torunu olan Selma Argon’a aktarıldı. Argon, yazar ve yayınevine teşekkür etti.



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