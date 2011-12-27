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Yaşam

Mehmet Akif Ersoy, Priştine'de anıldı PRİŞTİNE (A.A)

27 Aralık 2011 03:13

-Mehmet Akif Ersoy, Priştine'de anıldı PRİŞTİNE (A.A) - 27.12.2011 - İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, Priştine'de anıldı. Priştine'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde ''Ata Yurdunda Mehmet Akif'' konulu anma paneli düzenlendi.  Mehmet Akif'in yaşamı ve eserlerine ışık tutan sinevizyon sunumuyla başlayan panelde, Türkiye'den yazar şair Mustafa Özçelik, Priştine Üniversitesi Şarkiyat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Hamiti ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Morina, Akif'in kişiliği, görüşü ve eserleri hakkında konuşma yaptılar. Akif'in ata yurdunda konuşmanın kendilerine onur verdiğini belirterek sözlerine başlayan yazar Mustafa Özçelik, Akif'in kutup yıldızı gibi yol gösteren, hakkında çok kitap yazılan şair olduğunu ifade etti. Akif'in, karanlık çağlarda toplumu aydınlatan, ışık saçan bir kimliğe sahip olduğunu belirten Özçelik, ''Akif, Yunus Emre'nin mirasıdır, kurtuluş savaşında manevi komutandı'' dedi. Konuşmasını Türkçe yapan Arnavut Prof. Dr. Abdullah Hamiti, Akif'in her şeyden önce büyük bir hümanist olduğunu, eserlerindeki Kuran'dan ayetlerle zafer inancını pekiştirdiğini ifade etti. Prof. Dr. İrfan Morina ise, Akif'in dizelerinden örnekler vererek Kosova'ya olan sevgi ve bağlılığını dile getirdi. Etkinlikte 'Uğur Böceği Tiyatrosu oyuncuları gitar eşliğinde Mehmet Akif'in şiirlerini okudular.

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