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Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzen

12 Mart 2018 17:05

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evinde İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 97’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.
Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunu geçirdiği müze evde İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u anma etkinlikleri kapsamında anıldı. Anma programına, Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı\'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül ve plaketleri takdim edildi. Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı\'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde (TBMM) kabul edilişi ve Kurtuluş Savaşı döneminde annelerin oğullarını cepheye göndermeleri tiyatro gösterisi ile sahnelendi.
Tören, Bayramiç esnafının İstiklal Marşı şiirini okuması ile sona erdi.

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