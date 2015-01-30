Mehmet Ağar'ın vareste tutulma kararı kaldırıldı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 1990’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin davada, bir numaralı sanık eski bakan Mehmet Ağar hakkında daha önce verilen duruşmadan vareste tutulma kararını kaldırdı. Ağar, bundan sonraki duruşmalara katılmak zorunda kalacak.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında yapılan duruşmaya katılan Mehmet Ağar, faili meçhul cinayetlerle ilgili savunmasını yapmıştı. Duruşma sonunda Ağar'ın duruşmalardan vareste tutulması kararı verilmişti.

Suçlamaları kabul etmediğini bildiren Mehmet Ağar şunları söylemişti:

"Aleyhime hiçbir somut delil, beyan olmadan, daha önce yargılanıp hakkımda ceza verildi ve Yargıtayca onandı. Bu dava da ona benzerdir. Aleyhime hiçbir somut delil yok. O dönemde Emniyet Genel Müdürüydüm. Emniyet Genel Müdürünün operasyonel bir görevi yoktur. aptığım işler ile ilgili görevde takdir noksanı ya da ihmal ileri sürülebilir, ancak yıllarca suç örgütleriyle mücadele eden biri olarak bilerek suç örgütü kurmam, suçluyu kayırmam, suça yönlendirmem mümkün değildir. Böyle bir şey olmamıştır. Suç işlemesi için kimseye emir vermedim. Halen suç örgütlerine karşı devletin korumasındayım. Öldürüldüğü iddia edilen kimselerle ilgili benim herhangi bir ilgim, bilgim yok. Kimin ne şekilde eylemi gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Bir şekilde olaya katkım olmamıştır"