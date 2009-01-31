'Mehmet Ağar’ın aklı yok mu?'

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "367 tartışmaları sırasında Mehmet Ağar'a baskı yaptığınız yönünde iddialar var" sorusu üzerine, "Bunların hepsi safsata. Onların içinde hiç beni ilgilendiren bir şey olmaz. Herkesin aklı yok mu? Neyi doğru bulduysa onu yapmıştır" diye yanıtladı.





9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Davos'ta yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Uluslararası meselelerde birtakım faturalar çıkar. Bu faturaların nerede, ne zaman, nasıl çıktığının çok farkına varamazsınız. Umalım ki, böyle bir hadise Türkiye'nin zararına olmasın" dedi.



Demirel, Moldova Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal ve beraberindeki heyetle Güniz Sokak'taki evinde görüştü.



Formuzal ve beraberindeki heyeti Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirel, Gagavuz Yeri'nin Moldova'nın ayrılmaz parçası olarak ahenk içinde kendi kendine yeten özerk bir bölge olduğunu söyledi.



Gagavuz Yeri'nin Türkiye ile Moldova arasında dostluk köprüsü olduğunu ve ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu anlatan Demirel, ilişkilerin gelecekte daha iyi olacağını ifade etti. Formuzal, Moldova Cumhurbaşkanı'nın Demirel'e selamlarını iletti. Gagavuzluların kendi devletlerini Moldova içinde kabul ettiklerini dile getiren Formuzal, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in çok yardımını gördüklerini söyledi.



"Siz bize babasınız" diyen Formuzal, Demirel'i önümüzdeki ay yapılacak 15. yıl şenliklerine davet etti.



Formuzal, Demirel'e bir şarap matarası ve şarap hediye etti.



‘Keşke hiç olmasaydı’



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Demirel, Davos'taki Gazze oturumunda yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:



"Bu çeşit olaylar, uluslararası toplantılarda olmaz, pek rastlanmaz. Keşke böyle bir olay hiç olmasaydı. Yaptığımız şey, bizim hoşumuza gidebilir, gitmez. Dünyayla beraber yaşayacağız. Hadiselere dünyanın nasıl baktığına da önem vermemiz lazım. 'Dünya da kim oluyor?' diyemeyiz. Bu hadisede dünya da Türkiye de ikiye bölünmüştür. Diplomasi devamlılık ister, kesintiyi kaldırmaz. Diplomasi, kavga etmemek için vardır. Hadiseleri, diplomasiyle çözmeye oturduğunuz zaman sabır ister.



Uluslararası meselelerde birtakım faturalar çıkar. Bu faturaların nerede, ne zaman, nasıl çıktığının çok farkına varamazsınız. Umalım ki, böyle bir hadise Türkiye'nin zararına olmasın. Bu çeşit meseleleri olmamış saymak mümkün değildir. Umalım ki olmamış sayılsın."



"İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in tavrını nasıl bulduğu" sorusuna da Demirel, "Ben bütün hadiseyi beğenmiyorum. Davos'ta bir Gazze toplantısı yapmak ve buna Türkiye ve İsrail'i oturtmak yanlıştır. Çünkü tarafların tavırları bellidir. Bu toplantı adeta hadise çıkarmak için yapılmıştır" diye yanıtladı.



Demirel, "olayın sonuçlarını ortadan kaldırmak için soğukkanlı düşünmek gerektiğini" de söyledi.



Ağar’a baskı yaptınız mı?



Süleyman Demirel, "367 tartışmaları sırasında Mehmet Ağar'a baskı yaptığınız yönünde iddialar var" sorusu üzerine, "Bunların hepsi safsata. Onların içinde hiç beni ilgilendiren bir şey olmaz. Herkesin aklı yok mu? Neyi doğru bulduysa onu yapmıştır" diye yanıtladı.



Demirel, bir gazetecinin "Yalçın Küçük, 1995'de Öcalan'a yapılacak suikast girişimini dönemin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın bilgisi dahilinde Öcalan'a ulaştırıldığını ve onun kurtulduğunu söyledi. O dönemde siz Cumhurbaşkanıydınız" sözlerine üzerine, Yalçın Küçük'ü tanımadığını ve konuşmuşluğu olmadığını belirtti. Demirel, "Bu gibi hallerde laf çok. Senin dediğin üzerinden 15 sene geçmiş. Bunlar eskiye ait şeyler. Biraz önümüzdeki zamanın işleriyle uğraşsak daha iyi" diye konuştu.



Demirel, bir soru üzerine Kuleli Sokak'taki ofisi kapatmasının özel bir gerekçesi olmadığını, uzun süredir aynı tempoyla Güniz Sokak'taki konutunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

