Mehmet Ağar'ın "Susurluk" davası

DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ile ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Susurluk Davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "Cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu" iddiasıyla Mehmet Ağar'ın yargılandığı davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını bildirdi.



Buldan, Uras ve DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, sabah saatlerinde dava nedeniyle Ankara Adliyesine geldi.



Uras ve Buldan, gazetecilerle sohbet ederken davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını bildirdi. Ufuk Uras, "Bütün siyasi hayatımız Ağar ve Çiller'i kovalamakla geçti. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan ve kontrgerilladan zarar görmeyen var mı? Kontrgerillanın ortaya çıkması için müdahil olmak istiyoruz. Bin operasyon hakkında bilgilenmek istiyoruz" diye konuştu.

