Mehmet Ağar'a 28 Şubat sorulacak

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu, 28 Şubat sürecine yönelik dinleyeceği isimleri belirledi. Listede Susurluk davasında hüküm giyen Mehmet ağar da var.

Ağar için izin

Listede ismi geçen susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar'ın cezaevinde dinlenmesi için ise Adalet Bakanlığı'ndan izin istenecek.

Komisyon yarın Güniz Sokak’ta

Komisyon, darbe ve muhtıra dönemlerinin en önemli aktörü olarak nitelediği 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ise yarın saat 15.00'te Güniz Sokak’taki konutunda dinleyecek.Doğaçlama yapılacak görüşmede Demirel'e "Darbelerin mağduru, 28 Şubat sürecinde darbecilerle nasıl paralel hareket etti, 12 Eylül darbesi öncesinde yeterli istihbari bilgi geldi mi, bugün geriye dönük baktığınızda darbeleri önleme imkânı var mıydı?' gibi sorular yöneltilecek.