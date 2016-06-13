Mehmet Ağar Milli Takım kampında; peki görevi ne?

EURO 2016 için Fransa’da bulunan A Milli Futbol Takımı’nın, turnuva başlamadan önce Antalya’da 26 Mayıs - 3 Haziran arasında yaptığı kampta, oyuncularla birlikte otelde bulunan dikkat çekici bir isim daha vardı. Eski Emniyet Müdürü, 90’lı yılların İçişleri Bakanı ve bir dönem Demokrat Parti’nin Genel Başkanlığı’nı yapan, Susurluk davası kapsamında tutuklanıp bir süre cezaevinde kalan Mehmet Ağar, kampta oyuncularla birlikteydi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun listesine ‘özel konuk’ anlamına gelen VIP Guest olarak giren Ağar’ın, kampta hangi görevle yer aldığı ise bilinmiyor.

Fatih Terim’le yakın dostluğu ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Ağar, Terim yönetimindeki Galatasaray’ın 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşamasının ardından, UEFA Kupası’nı kulübün müzesine götürdüğü 1999-2000 sezonundaki lig şampiyonluğu sonrasında çekilen takım fotoğrafında da yer almıştı. Ağar’ın o fotoğrafta yer alması tartışmalara neden olmuştu.

Arda Turan’dan cezaevi ziyareti

Terim’in yanı sıra, Milli Takım’ın kaptanı Arda Turan’ın da Ağar’la olan irtibatı sık sık gündeme geliyor. Ağar, Susurluk davasından aldığı 5 yıllık hapis cezasını Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çekerken, o dönem Atletico Madrid formasını terleten Arda Turan tarafından ziyaret edilmişti. Turan, yaklaşık 20 dakika kaldığı cezaevinden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Aysal delegelikten almıştı

Ağar, 2013 yılında üyesi olduğu Galatasaray’ın, Türkiye Futbol Federasyonu kongre delegeliğine seçilmiş, dönemin kulüp başkanı Ünal Aysal tarafından delegelikten alınmıştı.

“Terim’i Milli Takım’a Ağar getirdi”

Galatasaray’ın efsanevi golcüsü Tanju Çolak, 2015 yılında 24 TV’de katıldığı bir programda, Terim’in 1990 yılında Milli Takımı çalıştıran Sepp Piontek’in yardımcılığı görevine Ağar tarafından getirildiğini iddia etmişti.

Aziz Yıldırım’da ziyaret etmişti

Futbol dünyasıyla yakın ilişkileriyle bilinen Ağar, cezaevinde Aziz Yıldırım, Hakan Şükür, Yıldırım Demirören, Ömer Üründül gibi isimler tarafından da ziyaret edilmişti.