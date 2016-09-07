"Mehmet Ağar Emniyet'te ağırlığını hissettirecek"

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, kendisini arayan eski bir DYP’linin, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olmasıyla, eski Emniyet Genel Müdürü ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın, Emniyet üzerinde ağırlığını hissettireceğini aktardığını belirtti.

Can Ataklı’nın bugün (7 Eylül 2016) yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Süleyman Soylu'nun “önlenemez yükselişini” ibretle izlediğini söyleyen eski bir DYP'li aradı dün.

Epeydir görüşmüyorduk, halt hatır sorduktan sonra “Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasından sonra Mehmet Ağar'ı iyi izlemek gerek. Deneyimlerime güveniyorum, Ağar kısa bir süre sonra Emniyet üzerinde ağırlığını hissettirecektir, operasyonlarda damgasını göreceğiz” dedi.

Eski DYP'li “Soylu Mehmet Ağar'a büyük saygı gösterirdi. AKP'ye geçtikten ve gerçekten önlenemez bir yükselişle en tepeye tırmanırken bile bu ilişkilerinin bitmediğini biliyorum” dedikten sonra şöyle bir hatırlatma yaptı;

“Ağar uzun süredir ortalarda pek görünmüyordu. Darbe gecesinden sonra Ağar'ın Erdoğan'ın evinin önünde konuşurken gördük. O anı gördüğümde Ağar'in yeni bir şeylere hazırlandığını düşündüm.”

Ağar'ın darbe sonrası ortaya çıkmasının yeni bir rol olmasıyla bağlantılı olabileceğini söyleyen DYP'li eski siyasetçi “Bana göre bu bağlantı Süleyman Soylu ile olabilir. Soylu karakteri itibarıyla tam da yakışan bir göreve getirildi, arkasında Ağar da durursa ortalığı darmadağın ederler” dedi.