Mehmet Acar cinayeti sanığına 25 yıl 5 ay hapis cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde 9 Eylül 2015 tarihinde, terör olayları protestoları sırasında Mehmet Acar\'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açılan davanın tutuklu sanığı Paymal Parıltı\'ya, \'kasten öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak\' suçlarından 25 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Manavgat\'ta 9 Eylül 2015 tarihinde terör olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerin ardından çıkan kavgada Fatih Sultan Mehmet Varol, Ahmet Demir ve Mehmet Acar bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye götürülürken, Mehmet Acar (23) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Paymal Parıltı, Mustafa Parıltı, Menderes Parıltı ve Ahmet Parıldar hakkında \'kasten öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, terör örgütü propagandası yapmak, yaralamak, basit yaralama, korku kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, ruhsatsız ateşli silah taşıma bulundurma, sahte kimlik bulundurma\' suçlarından tutuklandı, Cemal Yavuzus ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DAVA KONYA\'DA

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Paymal Parıltı, Mustafa Parıltı, Menderes Parıltı, Ahmet Parıldar ve Cemal Yavuzus sanık, olaya karışan Ahmet Demir, Fatih Sultan Mehmet Varol, Yusuf Özçelik ve Mustafa Avşar müşteki sanık olarak yer aldı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ardından, dava güvenlik gerekçesiyle Konya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Konya\'daki daha önce görülen davalarda da Mustafa Parıltı, Menderes Parıltı, Ahmet Parıldar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

\'PAYMAL, PROFESYONEL KATİL\'

Davanın 13\'üncü duruşmasına tutuklu sanık Paymal Parıltı, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada müşteki sanıklar Fatih Sultan Mehmet Varol, Yusuf Özçelik, Mustafa Avşar ve Ahmet Demir ile tarafların avukatları da yer aldı.

Müşteki sanık Fatih Sultan Mehmet Varol, savunmasında, \"Biz, konuşmak için oraya gittiğimizde onlar, bize saldırmak için bekliyordu. Onlar, bize saldırdı. Biz de saldırıya karşı kendimizi savunduk. Paymal, elindeki bıçakla bize saldırdı. Paymal, profesyonel bir katildir\" dedi.

\'SALDIRDILAR, BİZ DE KENDİMİZİ SAVUNDUK\'

Kendilerine pusu kurulduğunu ileri süren müşteki sanık Yusuf Özçelik ise \"Baştan beri yalan söylüyorlar. Bize saldırdılar, biz de kendimizi savunduk. Ben, bıçağı Paymal\'ın vurduğunu gördüm. Paymal, azılı bir teröristtir. Bu ve bunun gibi vatan hainleri bu ülkeyi asla bölemeyecektir\" diye konuştu.

\'KARDEŞİMİ ŞEHİT EDİP, BENİ AĞIR YARALADI\'

Müşteki sanık Ahmet Demir de \"Paymal, beni ağır şekilde yaraladı. Kardeşim Mehmet Acar\'ı şehit etti. Beni öldürmeye teşebbüs etti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

25 YIL 5 AYHAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, cezaları açıkladı. Tutuklu sanık Paymal Parıltı için \'kasten öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak\' suçlarından 25 yıl 5 ay hapis cezası verilirken, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Heyet, diğer sanık ile müşteki sanıkların para cezasıyla beraatine karar verdi.

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