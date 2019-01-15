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Mehmet, 46 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Mehmet Aracı (25) tedavi gördüğü hastanede 46 gün sonra yaşamını yitirdi

15 Ocak 2019 15:29

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Mehmet Aracı (25) tedavi gördüğü hastanede 46 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen yıl 1 Aralık günü Gazikent Mahallesi\'nde meydana geldi. Gece eve giden Mehmet Aracı’nın kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Mehmet Aracı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aracı’yı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Aracı 46 gün sonra bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Annesi ve babasını daha önce kaybettiği öğrenilen Aracı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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