‘Mehmedo’ya özgürlük

`Kürtlerin Pavarottisi' olarak tanınan Şivan Perwer'in 33 yıl önce yurtdışına kaçmasına neden olan, TRT'nin Kürtçe kanalı TRT 6'nın test yayınında söylenmesiyle tartışmalara yol açan Kürtçe `Mehmedo' türküsünü yayınladığı için hakkında dava açılan radyocu 30 yaşındaki Mehmet Arslan beraat etti.



Adana'da yayın yapan Radyo Dünya'nın genel yayın yönetmeni Mehmet Arslan, o dönem yasaklı olan Kürtçe türkü Mehmedo'yu 16 Ekim 2007'de Şivan Perwer'in sesinden yayınladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kürtçe türkü yayını hakkında Basın Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Radyoda söylenen türkünün kasetini de delil olarak verdi. Savcı Duran Yılmaz, suç duyurusu üzerine radyocu Arslan hakkında `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan Adana 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak 2008'de dava açtı. Savcı hazırladığı dava iddianamesinde, radyocu Arslan'ın yayınladığı `Mehmedo' adlı Kürtçe türküde `Oy de ateş düşsün o Türk'lerin evine/ diyorlar ki Mehmedimin boyunu güneş önüne sermişler/ oy haber verdiler dediler/ Türk askeri iz sürüp Mehmedimi yakalamış/ vallahi haber verin Diyarbakır'a Siverek'e/ babalara, kardeşlere, Mehmedimin intikamını alsınlar' sözleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirtti.



Bilirkişi farklı tercüme etti



Mahkeme hâkimi, suç unsuru içerdiği öne sürülen kaseti bilirkişiye tercüme ettirdi. Bilirkişi hazırladığı raporunda, şarkı sözleri içinde `Türk askeri' diye bir tabirin yer almadığını, `Rumilerin askeri' diye bir kelime kullanıldığını, ayrıca ‘Mehmed'in intikamını bu kâfirlerden alsınlar' şeklinde sözler bulunduğunu belirtti.



Savcının 4 yıl 6 ay hapis cezası istediği radyocu Arslan hakkındaki dava bir yılı aşkın süre sonra karara bağlandı. 13 Kasım 2008'de korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında Özel Yetkili Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `örgüt üyeliği, silahlı örgüt adına eylem yapmak' suçlarından dava açılan Arslan karar duruşmasına katılmadı. Arslan, tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına daha önce katılarak suçlamaları kabul etmeyip, ``Tercüme yanlışlığı yüzünden hakkımda dava açılmıştır. Türküde Türk askerine yönelik herhangi bir cümle bulunmamaktadır'' demişti. Mahkeme hâkimi, sanık Arslan'ın suç kastının olmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi. Gerekçeli kararında ise, ``Türkü sözleri içinde bir takım imalı sözler yer almış ise de bunun bir türkü olduğu, sanığın özellikle içeriğini bilerek ve halk arasında kin ve nefret duygularını arttırmak amacıyla radyoda yayınladığı, dolayısıyla suç kastının varlığı belirlenememiş bu nedenle sanığın beraatına karar vermek gerekmiştir'' denildi.



Diyarbakırlı Mehmetçiğe yakılan ağıt



Mehmedo Türküsü, Yunan işgali sırasında Ege'de şehit düşen Diyarbakırlı Kürt kökenli Mehmet'e annesi ve yeni evlendiği karısının yaktığı ağıt olarak biliniyor. Mehmedo Türküsü'nün hikâyesi ise film yönetmeni Gani Rüzgar Şavata'ya göre şöyle:



“Yunan işgali esnasında seferberlikte eli silah tutan erkekler cepheye gider. Yeni evli olan Diyarbakırlı Mehmet de eşi ve annesini geride bırakarak savaşa katılmak için Ege'ye götürülür. Bir süre sonra Mehmet'in şehit olduğu haberi ve kanlı elbiseleri eve gelir. Bu acıya dayanamayan annesi oğlunun cesedini aramak için yollara düşer ve `Mehmedo' dediği oğluna ağıtlar yakar.''



Şavata, Şubat ayı sonlarında vizyona girecek olan `Saddam'ın Askerleri Kara Güneş' filmi için Güler Işık'ın seslendirdiği bu türküye bir de klip çekti.



Perwer: 33 yıl gurbette gezmek istemezdim



TRT-1'de gazeteci Mithat Bereket'in hazırlayıp sunduğu `Pusula' programına yurtdışından katılan sanatçı Şivan Perwer, TRT 6'nın açılış töreninde Mehmedo'nun sanatçı Rojin tarafından okunmasını güzel bir adım olarak değerlendirmişti. Perwer, “Şimdi şartlar değişiyor, diyalog yolları açılıyor. Zaten ben Türk toplumunun bir parçası olan Kürt sanatçıyım. Ben de yurdumdan ayrılıp 33 yıl gurbette gezmek istemezdim. Ama turist gibi oradan oraya gezdim. Hoş birçok dil öğrendim, çeşitli kültürleri tanıdım ama Türkiye'nin havasını, suyunu, toprağını, insanını, yemeğini, dilini, kültürünü her şeyini özledim. Tabii ki Türkiye'de olursam çok sevinirim. Umarım yakın zamanda dönerim'' demişti.



(DHA)

