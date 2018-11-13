Mehmed Zahid Kotku'nun ölümünün 38. yıl dönümü

Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL (DHA) DİN alimi Mehmet Zahid Kotku\'nun ölümünün üzerinden 38 yıl geçti. Yaşadığı dönemde cami olan Ayasofya\'da kıldığı bir Cuma namazı ile hayatı değişmeye başlayan Mehmet Zahid Kotku, yaşamı boyunca ardında pek çok eser, binlerce öğrenci bıraktı.

AYASOFYA\'DA CUMA NAMAZI KILDI

Mehmet Zahid Kotku, 1877\'de Osmanlı - Rus savaşı sırasında Kafkasya\'dan Anadolu\'ya göç ettirilen İmam İbrahim Efendi\'nin oğlu olarak 1897\'de Bursa\'da dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı başladığında gençlik çağında olan Mehmet Zahid Kotku, 18 yaşında askere gitti ve yaklaşık 6 yıl askerlik yaptı. Askerliği sırasında açlık, hastalık ve yokluk gibi sorunlar karşısında maneviyata sığınan Kotku, bu dönem yaşadıklarını tek tek not etti. Mehmet Zahid Kotku\'nun yaşamı, askerliğin ardından gittiği İstanbul\'da o dönem cami olan Ayasofya\'da kıldığı Cuma namazı ile iyice değişmeye başladı. Namazdan sonra Cağaloğlu\'nda bulunan Gümüşhanevi Dergahına giden Kotku, buradaki manevi atmosferden etkilendi. Burada Dağıstanlı Ömer Ziyâüddîn Efendi tanıştı ve öğrencisi oldu. Onun izinden giden Mehmet Zahid Kotku, kısa sürede kendini tamamen tasavvufa adadı.

38 YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Mehmed Zahid Kotku, 1929 yılında İstanbul\'dan baba ocağı olan Bursa\'ya gitti. Babasının vefat etmesiyle, onun yerine İzvat Köyü\'nde imamlık yaptı. 20 yıl boyunca babasının bıraktığı mirasa sahip çıkan Kotku, bu süreçte birçok öğrenci yetiştirdi. 1952 yılında yeniden İstanbul\'a döndü. Bir süre İstanbul\'un çeşitli semtlerinde bulunan camilerde imamlık yaptı. 1958 yılında Fatih İskenderpaşa Camii\'ne imam olarak ataması yapıldı. Burada da çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

1980 yılında hastalığına rağmen hacca gitti. Buradan ağır hasta olarak yeniden İstanbul\'a dönen Mehmet Zahid Kotku, 13 Kasım 1980 yılında hayatını kaybetti. 14 Kasım Cuma günü Süleymaniye Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii içinde bulunan mezarlığa defnedildi. Kotku, geride onlarca yazılmış kitap ve binlerce öğrenci bıraktı.

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