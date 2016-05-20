"Mehdi, Hamaney ile görüşüyor; yakında ortaya çıkacak"

İran'ın taklit mercilerinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi (90), ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Mehdi ile irtibatı olduğunu öne sürdü. Şirazi, "Mehdi'nin çıkışı büyük bir ümitle yakındır" dedi.

Habertürk'ün İran'dan yayın yapan jamkaran.ir haber sitesine dayandırdığı habere göre, Kum kentinde 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Mehdeviyet Doktrini Konferansı'nda konuşan Şirazi, "Dini liderin başarılı olduğunun delillerinden biri de kendisinin İmam Mehdi'yle bu mescitteki (Cemkeran Mescidi) yakın irtibatıdır." iddiasında bulundu.

Şirazi, "Mehdi'nin çıkışı büyük bir ümitle yakındır." ifadesini kullandı.

İran'daki Caferiler, Mehdi'nin kıyametin kopmasına yakın bir zamanda ortaya çıkacağına inanıyor. Dünyada kaos ve savaşların artması Mehdi'nin geliş alametleri olarak kabul ediliyor. Kum ile Kaşan kenti arasındaki Cemkeran köyüne yakın Cemkeran Mescidi, Caferi mezhebine mensup bazı kişilerce Mehdi'yle irtibat kurulan yer olarak inanılıyor.