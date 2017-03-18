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Mehdi Eker'in Almanya'daki diğer etkinlikleri de iptal edildi

Mehdi Eker’in Almanya’nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında etkinlik yapması yasaklandı

18 Mart 2017 20:23

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in bugün Almanya’nın Wolfenbüttel kentinde cami ziyareti sırasında etkinlik yapması yasaklandı, Salzgitter kentinde konuşma yapacağı bir etkinlik de iptal edildi.

Wolffenbüttel Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bağlı Wolfenbüttel'deki caminin alanlarında Eker ile siyasi toplantı yapılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, açıklamada, Eker'in Hannover kentindeki cami ziyaretlerinde olduğu gibi, söz konusu ibadethanenin mekanlarının da kullanım şartlarına uygun bir şekilde kullanılmayacağı endişesi taşındığından dolayı bu yasağın önceden bildirildiği belirtildi.

Yasağa, beklenen yüksek katılımın ve dini içerikli olmayan etkinliklerin cami mekanlarında düzenlenmesinin gerekçe gösterildiği açıklamada, Braunschweig ve Salzgitter kentinde planlanan etkinliklerin yasaklanmasından dolayı Eker'in Wolfenbüttel‘deki cami ziyaretinin çok sayıda kişiyi buraya çekme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Salzgitter belediyesinden yapılan açıklamada da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Eker'in bu kentte planladığı seçim etkinliğinin iptal edildiği bildirildi.

Salzgitter Belediye Başkanı Frank Klingbiel, salon sahibinin 18 Mart'ta düzenlenecek etkinliği iptal ettiğini belediyeye yazılı olarak bildirmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Braunschweig Belediyesinden yapılan açıklamada da, Eker'in Braunschweig şehir merkezinde bir restoranda katılacağı etkinliğin işletme sahibi tarafından iptal edildiği belirtildi.

Eker'in dün Hannover'de katılacağı etkinlik, belediyenin daha önce verdiği izni geri çekmesiyle yapılamamıştı.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius da, Eker'in bu eyalette düzenleyeceği siyasi faaliyetlere yasak getirildiğini ifade etmişti.

 

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