Mehdi Eker: Yarın o mezarlığa gidecektim; benimle birlikte yüzlerce masum insanı öldürmeyi planlamışlar!

Memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde anne ve ağabeyinin mezarlarının bulunduğu kabristanda 5 ayrı noktada mutfak tüpleri içine tuzaklanmış toplam 640 kilo patlayıcı bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker, "Belli ki terör örgütü bayramda büyük bir ses getirecek eylem planlamış. Benim şahsımda veya aile fertlerimden daha çok, benimle beraber yüzlerce masum insan hedeflenmiş" dedi. Her bayram öncesi arefe günü mezarlık ziyareti yaptığını söyleyen Eker, "Yarın da oraya gidecektim. Benim oraya gideceğimi de zaten ilgili makamlar biliyordu" diye konuştu. Şair Erdem Bayazıt'ın "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" şiirini hatırlatan Eker, "Bir canımız var; nerede, ne zaman ve ne şekilde alacaksa Allah'ın takdiridir. Allah şerefli ölüm nasip eylesin" ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimini planlamakla suçlanan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden AKP heyeti Türkiye'ye döndü. Heyetin başındaki isim AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'de yaptıkları görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. "Muhataplarımıza elimizdeki bilgi ve belgeleri sunduk. Bu bir algı oluşturma çabasıdır" diyen Eker, "Biz de gerekli çabayı gösterip, temaslarda bulunduk" ifadesini kullandı.

"Gülen'in iadesine ilişkin belgeleleri

ABD'li muhataplarımıza sunduk"

"Ziyaretin üç gün sürdüğünü" belirten Eker, şunları söyledi:

"Biz FETÖ terör örgütü ile ilgili bilgileri ilettik. Bu görüşmeden memnun kaldıklarını ve çok iyi olduğunu ilettiler bize. Biz de bu görüşmelerden şu sonuçları çıkarttık. Bir yasal prosedür tamamlanma süreci var. Oradaki ABD heyeti ile işbirliği içerisindeyiz. Biz tezlerimizde Gülen'in Türkiye'ye iadesini talep ettiğimizi ve elimizde bunun için delillerin mevcut olduğunu söyledik. Dost ve müttefik ülke ABD'nin bizimle empati kurmasını istedik. 11 Eylül ABD'de ne duyagu yarattıysa, 15 Temmuz da biz de aynı duyguları yarattı. FETÖ'nün lideri Gülen, orada rahatça hayatını sürdürmekte, görüşmeler yapmakta, talimatlar ve tehditler yağdırmakta. Dolayısıyla hükümetin lehine bir baskı uygulaması gerektiğini söyledik."

"Yüzlerce masum insanı öldürmeyi planlamış!"

Diyarbakır'daki aile mezarlıklarında bomba düzeneği bulunmasına ilişkin soru da yöneltilen Eker, şu açıklamayı yaptı:

"Diyarbakır Valisi beni arayarak görüştü. Aile mezarlığımızda; ben her bayram arefe günü orayı ziyarete giderim. Yarın da gidiyorum. Annemin ve ağabeyimin arasına 8 tane 12'şer kilogramlık el yapımı bomba düzeneğinin yerleştirildiği tespit edildi. Hain bir plan. Son bayramda da oraya gittim. Bundan sonra da gideceğim. Bu bilinen bir şey. Gittiğimde de yanımda en az 100 kişi olur. Benim oraya gideceğimi de zaten ilgili makamlar biliyordu. Ve bunun tarihi ve saati de belli. Dolayısıyla terör örgütü, tabii ki vahşi bir teşebbüs. Bunun amacı belli ki, bayramda büyük bir ses getirecek eylem planlanmış ve hain bir eylem. Benim şahsımda veya aile fertlerimden daha çok, benimle beraber yüzlerce masum insan hedeflenmiş. Mezara 25-30 cm mesafede 8 ayrı el bombası, yola da döşenmiş 200'er kiloluk 400 kilogram iki ayrı düzenen döşenmiş. Tabii ziyaretim bilindiğinden ötürü ya bir haber alındı ya da emniyet tedbir amaçlı bir kontol yaptıo ve böylece ortaya çıktı. "Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm." Böyle diyor üstad Necip Fazıl.* Bir canımız var; nerede, ne zaman ve ne şekilde alacaksa Allah'ın takdiridir. Allah şerefli ölüm nasip eylesin."

Not: Mehdi Eker, şair Erdem Bayazıt'ın 'Buldum' şiirinde yer alan bu dizelerin Necip Fazıl'a ait olduğunu düşünerek yanlış bilgi verdi.