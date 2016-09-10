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AKP'li Mehdi Eker'in aile mezarlığında tuzaklanmış 640 kilo patlayıcı bulundu

Diyarbakır Valiliği: Patlayıcılar imha edildi

10 Eylül 2016 17:47

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker’in memleketi Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde anne ve ağabeyinin mezarlarının bulunduğu mezarlıkta 5 ayrı noktada mutfak tüpleri içine tuzaklanmış toplam 640 kilo patlayıcı bulundu.

Diyarbakır Valiliği, Mehdi Eker’in memleketi olan Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Eker’in anneve ağabeyinin mezarlarının yakın çevresine tuzaklanmış toplam 640 kilo el yapımı patlaycının bulunduğunu açıkladı. Açıklamada "İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Mehdi Eker’in  anne ve abisinin Tepe Mezarlığı’nda bulunan kabirlerinin yakın çevresinde 5 ayrı noktada 8 adet 12 kg’lık mutfak tüpü içerisinde infilaklı fitille birbirlerine irtibatlandırılmış 400 kg EYP olmak üzere toplam 640 kg EYP tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Kurban Bayramı öncesinde terörist faaliyetlere karşı yürütülen önleyici faaliyetler kapsamında,  Bismil Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Tepe-Kurudere mahallesi yolunda ve Tepe Mezarlığı civarında icra edilen mayın/EYP arama faaliyeti sonucunda, Tepe Mezarlığı’nın yaklaşık 800 m. güneyinde Radyo/Frekans komutalı ateşleme düzeneği ve 8 adet 1.5 voltluk pil bloğu, ateşleme düzeneği ile mezarlık arasındaki bölgede iki ayrı hat halinde 1700’er metrelik kablo, Tepe Mezarlığı’na giden stabilize yol üzerinde 2 adet 120 kg’lık jelikan bidon içerisinde 240 kg amonyum nitrat ile hazırlanmış EYP, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Mehdi Eker’in  anne ve abisinin Tepe Mezarlığı’nda bulunan kabirlerinin yakın çevresinde 5 ayrı noktada 8 adet 12 kg’lık mutfak tüpü içerisinde infilaklı fitille birbirlerine irtibatlandırılmış 400 kg EYP olmak üzere toplam 640 kg EYP tespit edilmiştir. 

"EYP'ler imha edildi"

Söz konusu EYP’ler, kabirlere zarar verilmeden usulüne uygun olarak müdahale edilerek imha edilmiştir. Olayla ilgili olarak Bismil Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda soruşturmaya devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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