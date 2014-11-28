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Politika

Mehdi Eker: Millet 150 yıldır AK Parti'yi bekliyordu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AKP'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi

28 Kasım 2014 20:38

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, milletin 150 yıldır AK Parti’yi beklediğini söyledi.

Mehdi Eker, bakanlığının il müdürlüğü binasının temel atma töreni ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekli projelerin açılış törenleri için Burdur’a geldi. Bakan Eker ilk olarak Vali Hasan Kürklü’yü ziyaret etti.

Ak Parti döneminde 10 yılda Burdur hayvancılığında ve tarımda büyük gelişme olduğunu anlatan Eker, "Bu alanda çok yatırım yapılıyor. Bizim 10 yılda hükümetlerimiz döneminde Burdur’da 24 bin kayıtlı çiftçiye verdiğimiz toplam karşılıksız nakdi hibe desteği yaklaşık 650 milyon lira. Bunun 423 milyonu hayvancılıkla ilgili. Bu çok önemli bir şey. Burdurlu yetiştirici de bunu muazzam bir şekilde değerlendirmiş" dedi.

Bakan Eker daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek partililere hitap etti. Bakan Eker burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "AK Parti milletin gönlünde 150 yıllık karşılığı olan bir partidir. Bu manada yeni bir parti değildir. 150 yıldır millet AK Parti’yi bekliyordu. AK Parti’nin anlayışını bekliyordu. AK Parti’nin zihniyetini bekliyordu, AK Parti’nin tasavvurunu bekliyordu. Onun için zaten milletimiz hızla AK Parti’yi benimsedi, bağrına bastı ve her seçimde Allah’ın izniyle biraz daha bu benimseme artıyor. Biraz daha bu muhabbet artıyor" diye konuştu.

 

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