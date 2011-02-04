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Politika

MEHDİ EKER HAKKINDA GENSORU TBMM (A.A) 

04 Şubat 2011 13:15

-MEHDİ EKER HAKKINDA GENSORU TBMM (A.A) - 04.02.2011 - CHP, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker hakkında, ''Yanlış politikalarla çiftçileri işsizliğe ve yoksulluğa ittiği'' iddiasıyla gensoru önergesi verdi.  CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce'nin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan gensoru önergesinde, AK Parti iktidarı döneminde uygulanan tarım politikaları yüzünden, üreticilerin büyük sorunlarla karşılaştığı belirtildi. Önergede, AK Parti iktidarı döneminde, 3 milyon hububat üreticisinin perişan olduğu, kuru bakliyat üretim alanının ve kütlü pamuk üretiminin azaldığı kaydedildi. Türkiye'de 3 milyon ton narenciye üretilmesine rağmen yeterli ihracat yapılamaması yüzünden narenciyenin dalında kaldığı ileri sürüldü. Büyükbaş hayvan varlığında anlamlı bir iyileşme sağlanamadığı belirtilen önergede, koyun ve keçi varlığının da azaldığı, 2002 yılında 434 bin olan kırmızı et üretiminin, 2009 yılında 412 bin tona kadar indiği ifade edildi. Önergede, 2010 yılında Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlık hayvanların ancak ithalatla sağlanabildiği belirtildi.  Türkiye'de kırsal alanda yoksulluk oranının, 2002 yılında yüzde 34,48 iken 2009 yılında yüzde 38,69'a yükseldiği iddia edildi.  Önergede, ''Yanlış politikalarıyla çiftçileri işsizliğe ve yoksulluğa ittiği, kırmızı et fiyatını pahalılaştırdığı, çözümü, yerli üretim ve üreticiyi desteklemek yerine ithalatta bulduğu ve bu suretle yabancı ülkelerin çiftçilerinin desteklenmesine yol açarak görevinin gereklerine aykırı davrandığı'' iddiasıyla Bakan Eker hakkında gensoru açılması istendi.

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