Mehdi Eker Hacı Örüç'ün ailesini ziyaret etti

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Bakan Eker beraberinde Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ve Kaymakam Doğan Demirdaş ile Bağlar mahallesindeki taziye evini ziyaret ederek, Örüç ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.Örüç’ün babası Mehmet Ali Örüç, Bakan Eker’in eline sarılarak Kürtçe yaptığı konuşmada, "Oğlum açlıktan intihar etti. Büyük oğlumun da bu nedenle intihar etmesini istemiyorum. Onun için iş ve intihar eden oğlumun çocuklarına sahip çıkılmasını istiyorum " dedi.Bakan Eker de Kürtçe, buna izin vermeyeceklerini kaydetti."Kimse size yardım yapmadı mı?" diye soran Bakan Eker’e, baba Örüç, ev yapımı için yardım yapıldığını ancak para yardımı yapılmadığını söyledi. Bunun üzerine Bakan Eker, Kaymakam Demirdaş’a dönerek, aileye yardım yapılıp yapılmadığını sordu.Kaymakam Demirdaş da ailenin son 9 aydır vakfa herhangi bir başvurusunun bulunmadığını belirterek, "Geçen yıl baba Öğüç’e 22 bin 500 liraya 70 metrekare büyüklüğünde ev yapıldı. Babanın boşalttığı eve oğlu Hacı Örüç taşınmış. 9 ay önce vakfımızdan yardım almış. Ayrıca zaten son 4 ay içinde başvuruya gerek kalmaksızın 4 bin 200 ailemize nakdi yardım yaptık" dedi.Bunun üzerine Eker, aileyi koruma altına alınmasını istedi.Vali Toprak da Örüç’ün dört çocuğundan ikisi için Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce aylık 500 lira çocuk bakım aylığı verileceğini, çocukların geleceğe iyi hazırlanmaları için de yardım yapılacağını söyledi.Ziyarette gözyaşlarına hakim olayamayan Baba Örüç’ü Bakan Eker teselli etti.