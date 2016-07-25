Mehdi Eker: 15 Temmuz'da Hakan Fidan telefonda "Çok sıkıntı var, bizi zorluyorlar" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile telefonda konuştuğunu, Fidan'ın kendisine "Çok sıkıntı var" dediğini belirtti.

Mehdi Eker, CNNTürk'te katıldığı bir programda, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesini şu sözlerle anlattı:

"Bizi zorluyorlar"

“Dikmen'deydim uçak seslerini duydum. Anormal bir şey olduğunu hissettim. Efkan Bey’i aradım ulaşamadım, Bekir Bey'le görüştüm o da bilmiyordu. Sonra Hakan Bey’e ulaştım. Bir sıkıntı olduğunu, nasıl bir sıkıntı olduğunu sordum. ‘Bizi zorluyorlar’ dedi. Hakan’la benim görüşmem 22.30 sıralarında görüştüm.



“Tam darbe olarak tarif etmedi. ‘Kimler’ dedim, ‘Nedir’ deyince bana, hava ve jandarma içindeki paralelcilerin harekete geçtiği söyledi. Sesi de kötüydü. ‘Çok sıkıntı var’ dedi kapattı telefonu. Belli ki var sonuçta bu, öncesinde anlaşılamamışsa üç kişinin karar verip yaptığı bir iş değil. Günler öncesinde hazırlıkları yapılmış.”



