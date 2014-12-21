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Yaşam

'Mehdi benim' diyen bir kişi evinin penceresinden tüfekle ateş etti; 3 polis yaralandı!

Bursa'da bir kişi evinin penceresinden çevreye ateş açtı

21 Aralık 2014 14:16

Bursa'da “Gerçek Mehdi benim” diyen bir kişinin, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu 3 polis memuru yaralandı. Polis ekipleri, zaman zaman ateş etmeyi sürdüren bu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, adının İrfan olduğu öğrenilen kişi, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Mucur Sokağı'nda 3 katlı bir binanın zemin katındaki evinin penceresinden çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren bu kişi, isteği üzerine binanın önüne gelen gazetecilere, "İki çocuğum var, benden sonra da onlar görev yapacak. Beni İran'dan bekliyorlar. İran'a 'f' ekliyorsun, İrfan oluyor. Gerçek Mehdi benim. Bugün 21 Aralık, gecelerin bitip, gündüzlerin uzadığı zaman" diye konuştu.

Bu kişi tarafından gazetecilerin evin önünden uzaklaşmasının ardından açılan ateş sonucu 3 polis memuru yaralandı ve bir polis aracı zarar gördü. Saçmaların isabet ettiği memurlardan ikisi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. Bacağından hafif yaralanan diğer polis ise çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Ekipler, evde eşi ve çocuklarından birinin bulunduğu öğrenilen, zaman zaman ateş etmeyi sürdüren kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

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