Meghan ve Harry röportajında gündeme gelen tartışmalı konuların aslı ne?

Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'de ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaları milyonlar izledi ve çok sayıda kişi gündeme gelen bazı konuları anlamaya çalışıyor.

Örneğin, "Firma" dedikleri neydi, Meghan pasaportunu neden teslim etmişti, kraliyet ailesinin işlerini yürüten bir insan kaynakları departmanı gerçekten var mıydı?

Kraliyet ailesine ne tür güvenlik sağlanıyor?

California'da yaşayan çift, oğulları Archie için kendilerine herhangi bir güvenlik tahsis edilmediğin, bu nedenle koruma sağlayacak parayı kazanmak için bazı anlaşmalar yapmaları gerektiğini söylemişti.

Harry, "Netflix'ler, Spotify'lar asla planlarımız arasında yoktu" diyerek, babası Prens Charles'ın geçen yıl kendisine maddi desteği çektiğini söyledi.

Kraliyet ailesinin korunması kamu büteçesinden finanse ediliyor ve bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler güvenlik gerekçeleriyle paylaşılmıyor.

Kanada'da İngiltere Kraliyet Ailesi yanlısı Monarşist Birliği adlı kuruluşun başkanı Robert Finch, bu yüzden bu konuda çok fazla spekülasyon olduğunu söylüyor.

Getty Images Kraliyet ailesinin güvenliği için çalışanların tümü bu kadar görünür olmayabilir

Finch, "Güvenlik derecesi, kraliyet ailesine mensup kişinin kıdemine ve (kamusal alandaki) görünürlüğüne bağlı olarak değişiyor. Bazılarına sadece resmi görevlerini yerine getirirken güvenlik sağlanıyor, 7 gün 24 saat değil; Kensington Sarayı gibi bazı bölgelerde ise sürekli bir güvenlik kordonu var" diyor.

Londra polis teşkilatı Scotland Yard içerisinde özel bir Kraliyet Koruma Birimi var ve bu birimde görev yapanlar arasında hem üniformalı hem de sivil polisler bulunuyor.

Pek çok kişi, SAS komandolarından oluşan özel bir birlik olduğuna ve Kraliçe II. Elizabeth'in kaldığı sarayların bu komandolar tarafından korunduğuna inanıyor.

Finch, tehdit seviyesinin artıp azalmasına bağlı olarak, tahtın varisi Prens Charles ile oğlu Cambridge Dükü Prens William'ın kaldığı konutlarda da muhtemelen böyle bir korumanın olabileceğini söylüyor ve ekliyor: "Ama bunlardan asla söz edilmez."

Getty Images Meghan, Harry ve bebekleri Archie'nin 2019'da Güney Afrika ziyareti

Meghan'ın pasaportunu ve ehliyetini teslim etmesi mi gerekti?

Meghan Markle mülakatta Kraliyet Ailesi'ne katıldığında pasaportunu, ehliyetini, anahtarlarını teslim ettiğini ve California'ya yola çıkıncaya dek bunların kendisine verilmediğini söylemişti.

Kraliyet ailesinin merkezi Buckingham Sarayı, bu kişisel eşyaların neden alındığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Netflix'teki 'The Crown' dizisine danışmanlık da yapan tarihçi ve yazar Robert Lacey, bunun Markle'ın kendi güvenliği için yapıldığını söylüyor.

"Güvenlik kuralları gereğince Meghan'ın ehliyetini teslim etmesi gerekiyor. Kendi başına çıkıp araba kullansa ona koruma sağlanamayacaktır" diyor.

'Royal Musings' internet sitesinin kurucularından yazar Marlene Koenig ise Kraliyet Ailesi seyahat ederken VIP sınıfında muamele gördüğünü, normal pasaport veya bagaj kontrolünden geçmediğini vurguluyor.

Koenig, Meghan Markle'ın pasaportunun neden alınmış olabileceğini bilmediğini belirterek "Resmi turlara katılırken kesinlikle istenir" diyor.

Finch de böyle bir şeyi ilk kez duyduğunu söylüyor; "ama kraliyetin değerli kişisel evrakları genel saray güvenliği kapsamında ele alınıyor ve emniyet kasalarında muhafaza ediliyor olmalı" diyor.

"Meghan'ın tarif ettiği izolasyon ve kapana kısılma durumunu destekleyecek bir anlatım, ama aslında rutin bir uygulama ve istediğinde muhtemelen kendisine verilecekti."

Getty Images Meghan ve Harry artık California'da yaşıyor ve röportaj da burada oldu

Kraliyet ailesinin insan kaynakları departmanı mı var?

Meghan konuşmasında "İnsan kaynaklarına gittim ve gerçekten yardıma ihtiyacım olduğunu söyledim" demiş ve "kurumun ücretli çalışanı" olmadığı için bu talebinin geri çevrildiğini ifade etmişti.

BBC'nin Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, "Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri için insan kaynakları departmanı yok, çünkü bu aile meselesi" diyor.

Aile üyeleri ve mekanları için çalışan alt düzey personel kıdemli personel için böyle bir departman olduğu, ancak kıdemli personel için bunun söz konusu olmadığı belirtiliyor.

Buckingham Sarayı, Meghan'ın birçok personele kötü davrandığı ve işlerini bırakmalarına yol açtığına dair iddialarla ilgili olarak insan kaynakları departmanının bir süre önce bir soruşturma başlattığını açıkladı. Meghan ise bu iddiaları kabul etmedi.

Bu departmanın Meghan Markle'ın yardım taleplerini geri çevirdiği iddialarına ise Buckingham Sarayı'ndan herhangi bir yanıt verilmedi.

Getty Images İkinci Elizabeth ve Prens Philip'in evlilk töreninden

'Firma' ile ne kastediliyor?

Meghan ve Harry Kraliyet ailesinden söz ederken "Firma" ve "kurum" gibi terimler kullanmıştı.

Meghan, "Bu bir aile meselesi, değil mi? Yani aile var, bir de kurumun işleyişini sağlayan insanlar var" demişti.

"Firma" kelimesinin kaynağına dair farklı teoriler var. Ama esas olarak bu, Kraliçe İkinci Elizabeth'in kocası Prens Philip'e dayandırılıyor.

Yazar Marlene Koenig, 1947'de Prens Philip'in Prenses İkinci Elizabeth ile evlendiğinde bu terimi ortaya attığını, evliliğini bir aile şirketi veya firmayla yapılmış evliliğe benzettiğini söylüyor.

Fakat 2005'te yayımlanan 'The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor' (Firma: Windsor Ailesi'nin Sorunlu Yaşamı) adlı kitabında yazar Penny Junor, 1936-1952 yılları arasında tahtta olan Kral VI. George'un (II. Elizabeth'in babası), "Windsor ailesine ilk kez Firma adını taktığını ve bunun kalıcı hale geldiğini" belirtiyor.

The Crown dizisinin danışmanı Lacey ise "Firma uzun süredir Kraliyet Ailesi için kullanılan takma isimdi. Meghan bunun kapsamını personeli de alacak şekilde genişletmiş ve 'kurum' kelimesini de katmış görünüyor" diyor.

Finch, "Firma artık Kraliyet ailesinin yanı sıra onların yaşamını ve çalışmasını organize eden personeli de kapsıyor" diyor.

Meghan'ın tam olarak kimi kast ettiğinin belli olmadığını, ancak bu ifadeyle "Kraliyet ailesinin arkadaşlarını ve onların üzerinde etkisi olduğunu düşündüğü çevreleri" de kapsamış olabileceğini söylüyor.

Kraliyet ailesi için kaç kişi çalışıyor?

Meghan-Harry mülakatını izleyenlerin bir kısmı açısından, Kraliyet ailesi, çevresi, yardımcı departmanlar ve görevliler hakkında ilk kez duydukları bilgilerdi bunlar.

Monarşiye yardımcı olan ve destekleyen görevlerde bulunan binlerce kişi var. Bunlara Kraliyet Vakfı'nın sanat galerilerinin ve saraylarının bakım ve işletmesinden sorumlu kişiler de dahil.

Kraliçe her yıl geleneksel Noel kutlamasında 1500 civarındaki personele hediye dağıtıyor.

Kraliyet ailesinin işlerini yürüten çeşitli departmanlar bulunuyor.