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Dünya

Meghan Markle’ın giydiği kazak saatler içinde tükendi

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak (DHA) –  Meghan Markle’ın güney Londra’da bulunan bir radyo istasyonuna yaptığı ziyarette giydiği Marks & Spencer marka kazak, saatler içinde tükendi

11 Ocak 2018 21:02

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak (DHA) –  Meghan Markle’ın güney Londra’da bulunan bir radyo istasyonuna yaptığı ziyarette giydiği Marks & Spencer marka kazak, saatler içinde tükendi.
36 yaşındaki oyuncu Marks & Spencer\'ın siyah yuvarlak yakalı örgü kazağını Burberry pantolon, Kanada asıllı marka Smythe’den 580 sterlinlik kaşmir ceket ve Jigsaw\'dan bir eşarp ile tamamladı.
Kazak, dün sabah tamamen stokta olmasına rağmen, Markle’ın hayranları onun görünümünü taklit etmek için harekete geçince, saat 6 itibariyle çevrimiçi mağazada tamamen tükendi.
Marks & Spencer, satıştan 48 saat sonra, Autograph koleksiyonundaki popüler kazağın yeniden satışta olduğunu duyurdu.

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