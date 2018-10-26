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Magazin

Meghan Markle'ın elbise unutkanlığı İngiliz basınında gündem oldu

Kısa bir süre önce Prens Harry ile evlenen Meghan Markle Kraliyet turunda elbisesinin etiketini çıkarmayı unuttu

26 Ekim 2018 02:04

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Meghan Markle ile Prens Harry Kraliyet turuna devam ediyor. Bebek haberinin ardından Avustralya ve Fiji'yi ziyaret eden Markle, Tonga'ya ulaştı. Meghan Markle kırmızı elbisesiyle İngiliz basınının gündemine oturdu.

Mayıs ayında dünyaevine giren Meghan Markle ile Prens Harry, bebek haberinin hemen ardından uluslararası temaslara başladı.

Avustralya ve Fiji'den sonra Tonga'ya inen Kraliyet çifti, sempatik tavırları ve kıyafet tercihleriyle göz kamaştırdı. Ancak Sussex Düşesi Markle'ın kırmızı elbisesindeki detay İngiliz basını ve ajansların gözünden kaçmadı. Self-Portrait markasına ait bir elbise giyen Markle, yoğun programdan olacak ki elbisesinin etiketini çıkarmayı unuttu. 

Çiftin Fiji'den Tonga'ya geldiği ve uçakta kıyafet değiştirmek zorunda kaldıkları açıklandı.

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