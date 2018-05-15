T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meghan Markle'ın babası “kraliyet düğününe” katılmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık veliaht Prensi Harry ile Meghan Markle’ın düğününe Markle’ın babası katılmayacak

15 Mayıs 2018 16:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık veliaht Prensi Harry ile Meghan Markle’ın düğününe Markle’ın babası katılmayacak.
TMZ’de yer alan habere göre baba Markle, bir fotoğrafçıyla para karşılığında, kendisinin “imajını düzeltmesi amacıyla, gizlice çekilmiş gibi\" fotoğraf çekimleri yapılması için anlaşma yaptığının ortaya çıkmasının ardından, kraliyet düğünü için Birleşik Krallık’a gitmeyeceğini açıkladı.
Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamda, Thomas Markle’ın düğüne katılmayacağını doğrulamazken, Meghan Markle için medyadan \"anlayış\" talebinde bulunuldu.
Saray sözcüsünün yaptığı açıklamada, “Bu durum düğününden günler önce gerçekleşmesi sebebiyle Meghan Markle için oldukça kişiseldir. Kendisi ve Prens Harry herkesten bu zor durumda anlayış göstermelerini talep etmektedir” denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMayıs DHABirleşik KrallıkPrensi HarryMeghan MarkleınMarkleınTMZdeMarkleBirleşik KrallıkaKensington SarayındanThomas MarkleınMeghan MarkleSarayKendisiPrens Harry

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24