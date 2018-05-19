Meghan Markle ve Prens Harry Sussex Dük ve Düşesi olacaklar

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle, bugün gerçekleşecek olan kraliyet düğününün ardından Dük ve Düşes unvanlarını alacaklar.

Meghan Markle, tarihteki ilk Sussex Düşesi unvanını alacak kişi olacakken, Prens Harry Sussex Dükü dışında ayrıca Dumbarton Kontu ve Kilkeel Baronu unvanını da alacak. Kendisinden önceki ilk ve tek Sussex Dükü olan, kölelik karşıtı ve Katolik ve Yahudilerin haklarını savunan Prens Augustus Frederick’in, dönemin kralı III. George’un kraliyet ailesi mensuplarının Katoliklerle evlenmesi emrine uymayıp Katolik olan Leydi Augusta Murray ile evlenmesi fakat evliliğin feshedilmiş olması sebebiyle, Meghan Markle Sussex Düşesi unvanına sahip ilk kraliyet ailesi mensubu olacak.