T24 LogoT24 Logo
Dünya

Meghan Markle ve Prens Harry Sussex Dük ve Düşesi olacaklar

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle, bugün gerçekleşecek olan kraliyet düğününün ardından Dük ve Düşes unvanlarını alacaklar

19 Mayıs 2018 14:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle, bugün gerçekleşecek olan kraliyet düğününün ardından Dük ve Düşes unvanlarını alacaklar.
Meghan Markle, tarihteki ilk Sussex Düşesi unvanını alacak kişi olacakken, Prens Harry Sussex Dükü dışında ayrıca Dumbarton Kontu ve Kilkeel Baronu unvanını da alacak. Kendisinden önceki ilk ve tek Sussex Dükü olan, kölelik karşıtı ve Katolik ve Yahudilerin haklarını savunan Prens Augustus Frederick’in, dönemin kralı III. George’un kraliyet ailesi mensuplarının Katoliklerle evlenmesi emrine uymayıp Katolik olan Leydi Augusta Murray ile evlenmesi fakat evliliğin feshedilmiş olması sebebiyle, Meghan Markle Sussex Düşesi unvanına sahip ilk kraliyet ailesi mensubu olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçMayıs DHABirleşik Krallık Veliaht Prensi HarryMeghan MarkleDükDüşesSussex DüşesiPrens Harry Sussex DüküDumbarton KontuKilkeel BaronuKendisindenSussex DüküKatolikYahudilerinPrens Augustus Frederickin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24