Meghan Markle kraliyet üyelerinden daha fazla vergi ödeyecek

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – Mayıs ayında Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle’ın Birleşik Krallık hükümetine, vatandaş olma sürecinde olması nedeniyle, diğer kraliyet üyelerinden daha fazla vergi ödemesi isteniyor.

BBC’nin haberine göre Markle halen Birleşik Krallık’ta “aile vizesi” ile ikamet ediyor ancak bu vizenin kuralları gereği altı ay içinde evlenmek zorunda. Yaklaşık üç buçuk milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen Markle, iki tür vergi ödeyecek.

Birleşik Krallık\'a taşınmak isteyenler, yalnızca beş yıl sonra daimi vatandaşlığa başvurabiliyor.

Bu nedenle Meghan Markle, beş yıl sonra İngiliz vatandaşı olmak istiyorsa, Harry ile evlendikten iki buçuk yıl sonra vizesini yenilemek zorunda kalacak.

Birleşik Krallık’ta para kazansa bile, Meghan Markle, hem Birleşik Krallık’a hem de Amerikan vergi dairesine IRS (Internal Revenue Service- İç Gelir Vergisi) ödeyecek.

Örneğin Meghan Markle, yıllardır yer aldığı televizyon programında yer almaya devam ederek kraliyete para kazandırabilir; ancak, bunun için hem Birleşik Krallık hem de ABD’de vergi ödemek zorunda kalacak.

Harry ile olan ilişkisinden ilk defa bahsettiği Vanity Fair dergisinde olduğu gibi, başka dergilerde de yer almayı seçerse, ücretten de yayından da vergi alınması gerekecek.