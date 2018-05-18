Meghan Markle kraliyet düğününde konuşma yaparak cinsiyetçi geleneği bozacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ve Meghan Markle’ın yarın gerçekleşecek olan kraliyet düğününde Markle konuşma yaparak cinsiyetçi bir geleneği bozuyor.

Sunday Times’da yer alan habere göre Markle, yaklaşık 800 kişinin katılacağı kraliyet düğününde Prens Harry, Kraliçe II. Elizabeth, arkadaşları ve ailesine “samimi” bir şekilde teşekkür etmek istiyor. Markle’ın konuşması, düğünlerde yalnızca damadın, sağdıcın ve damadın babasının konuşma yaptığı “cinsiyetçi geleneğe” karşı eşitlik hareketi olarak görülüyor.

Birleşik Krallık medyasında yer alan haberlere göre Markle ve Prens Harry düğünlerini ve “karakterlerini ve kişiliklerini yansıtarak” kendileri organize ediyor. Ayrıca çiftin, bir gelenek olan ve gelinin damada her zaman “itaat edeceği” anlamına gelen eski yemini seromoniye dâhil etmeyeceği söyleniyor.