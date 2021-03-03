Meghan Markle, Kensington Sarayı'ndayken personele 'zorbaca' davranmakla suçlandı

Prens Harry ile birlikte Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hakkında çıkan "Saray'daki personele zorbaca davrandığı" iddiaları yalanlandı ve Düşes'in 'üzüldüğü' belirtildi.

The Times'ın aktardığı habere göre, 2018 yılının ekim ayında yapılan şikâyette dönemin Sussex Dük ve Düşesi İletişim Sekreteri Jason Knauf, Markle'ın iki kişisel danışmanını kovduğu ve birini de dışarı bilgi aktarmakla suçladığını iddia etmişti.

Meghan Markle'ın Sözcüsü konuya dair yaptığı açıklamada "Düşes özellikle de kendisi zorbalık mağduru olup acı ve travma yaşayanlara destek olmak için derin bir bağlılığı varken yapılan son saldırılara üzüldü" dedi.

Markle'ın Britanya'dayken Kensington Sarayı'nda çalışanlara 'zorbaca' davrandığına dair suçlamalar Prens Harry ve Markle'ın bu hafta sonu yayınlanacak Oprah Winfrey söyleşisi öncesi gündeme geldi.