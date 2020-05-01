Meghan Markle'ın Britanya'da gazetelere açtığı davanın bir bölümü düştü

Sussex Düşesi Meghan Markle, özel hayatını ihlal ettikleri gerekçesiyle Britanya'nın tabloid gazetelerine açtığı davanın bir kısmı düştü.

Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra babasıyla ilişkisi hakkında haberler yapan ve özel yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Associated News Papers yayımcısına bağlı Mail on Sunday tabloid gazetesine dava açmıştı.

Geçen haftaki duruşmada gazetenin avukatları, Markle hakkında yalan haber yapıldığına dair iddialaır yalanladı. Yargıç Mark Warby, yalan habere dair suçlamaların dava gerekçelerinden çıkarılmasına katıldığını söyledi.

Öte yandan Markle'ın avukatları, Düşes'in babasıyla yazışmalarının gazetelerde paylaşılmasının özel hayatının ihlali olduğunu savundu. Avukatlar, gerekçe olarak Mail ve diğer tabloid gazeteleri aşağılama, taciz ve manipülasyonla Markle ve babasının ilişkisini zedelemekle suçladılar.

Öte yandan, Markle, The Mail On Sunday gazetesinin yayıncısına karşı açtığı dava için Lady Diana’nın avukatı David Sherborne ile anlaştı.