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Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle, kızının kendisiyle ilişkisiyle ilgili haber yapan medya kuruluşlarına açacağı davada kızının karşısında tanıklık edebileceğini söyledi.

Independent'da yer alan habere göre, Meghan Markle'ın geçen Şubat ayında babasına gönderdiği bir mektup The Mail on Sunday ve Mail Online gazetelerine Thomas Markle tarafından servis edilmiş ve paylaşılmıştı. Meghan Markle babasıyla özel yazışmasını paylaştığı ve Veri Koruma Kanunu'nu ihlâl ettikleri için basın kuruluşlarına dava açtı.

The Sun gazetesine konuşan Thomas Markle, dava süreci başladığında kızının karşısında tanıklık yapabileceğini söyledi. Thomas Markle, "Benimle ilgili söylenen şeylere karşı ifade vereceğim. Ben ve Meghan duruşma salonunda karşılıklı durduğumuzda herkes için çok şaşırtıcı olacak. Duygusal olacak, her şey ortaya çıkacak" dedi.

Geçen yılın Şubat ayında ortaya çıkan mektubun ardından Sussex Düşesi'nin avukatları mektubun Thomas Markle'ın iyi olup olmadığını sorduğu ve basına verdiği demeçler nedeniyle basın kuruluşları tarafından istismar edilmesinden endişe barındırdığını söyledi.