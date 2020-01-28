Sızan mektupta "Beni basına söylediğin gibi seviyorsan lütfen dur. Lütfen hayatlarımızı barış içinde yaşamamıza izin ver. Lütfen yalan söyleme ve kocamla ilişkimi istismar etme" ifadeleri yer alıyordu. 
 
Thomas Markle, The Sun'a yaptığı açıklamalarda mahkemeye gidince her şeyin ortaya çıkacağını söyleyerek "Bence Meghan bunun yaşanmasını istemiyor" dedi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 