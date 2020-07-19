Meghan Markle, babasıyla ilişkisinin bozulmasında Britanya'nın tabloid gazetelerini suçluyor

Sussex Düşesi Meghan Markle, Britanya'nın tabloid gazetelerini 'babasıyla ilişkisini mahvetmekle' suçladı. Markle, babası Thomas Markle'ın ilişkileri hakkında bazı açıklamalar yapması için gazetelerden para teklifi aldığını iddia etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, babasıyla ilişkisi hakkında haberler yapan tabloid gazetelere dava açan Meghan Markle'ın avukatları, baba-kız ilişkilerinin 3 yıl önce tabloid gazeteler tarafından hedef alınana kadar çok yakın olduğunu savundu.

Avukatlar, Markle'ın Suits dizisinde oynadığı dönemde babasına maddi anlamda destek olduğunu ancak Prens Harry ile evleneceği dönem ilişkileri bozulduğunda desteği kestiğini belirtti.

Babasına yazdığı bir mektubu gazetede yayımladıkları için Mail on Sunday gazetesine dava açan Markle'ın yakınları, gazetenin mahkeme sürecinde Markle'ın daha fazla özel bilgi vermesine neden olarak babasıyla ilişkisini daha fazla zedelemesine neden olduğunu söyledi. Kaynaklar, gazetenin davanın asıl gündemini değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Meghan Markle ve Prens Harry, geçen yıl kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye taşındı.