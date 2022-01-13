Meghan Fox ve Machine Gun Kelly nişanlandı; "Birbirimizin kanını içtik"

Oyuncu Megan Fox ve rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly, nişanlanırken gerçekleştirdikleri ritüelde birbirlerinin kanını içti.

Oyuncu Meghan Fox, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda Machine Gun Kelly'e duyduğu sevgiyi anlatarak Kelly'nin kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi.

Fox "Bundan önceki her yaşamda olduğu ve bundan sonraki her yaşamda olacağı gibi 'evet' dedim. Sonra birbirimizin kanını içtik" yazdı.

Machine Gun Kelly ise Fox gibi nişan anından bir fotoğraf koymasa da nişan yüzüğünü Instagram hesabından paylaştı.

Düğünlerine ilişkin detay vermeyen çift, 2020'nin yazında sevgili olmuştu.