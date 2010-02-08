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Yaşam

Meğer ne mutluymuşuz!

Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de genel olarak halinden memnun olanların oranı 5 AB üyesinden yüksek çıktı.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - AB'nin üye ve aday ülkelerde yaptırdığı Eurobarometre kamuoyu araştırmasına göre, Türkiye'de genel olarak halinden memnun olanların oranı 5 AB üyesinden yüksek çıktı. Türkiye'de halinden memnun olanların oranı yüzde 60 çıktı.
    

Eurobarometre küresel ekonomik krizin etkilerini görmek için geçen yıl mayıs-haziran aylarında bir araştırma yaptı.

Araştırmada, AB ortalaması yüzde 80 olan halinden memnun olanların oranı Türkiye'de yüzde 60'a düşse de AB üyelerinden yüzde 38'de kalan Bulgaristan, yüzde 49'da kalan Macaristan ve Yunanistan, yüzde 52'de kalan Romanya ve yüzde 59'da kalan Letonya'nın üzerinde yer aldı.

AB'de halinden memnun olanların oranı en yüksek yüzde 98'le Danimarka'da, yüzde 96'yla Finlandiya'da, yüzde 95'le İsveç ve Hollanda'da, yüzde 92'yle Lüksemburg ve İngiltere'de çıktı.

Son bir yılda işlerinin kötüye gittiğini belirtenler Türkiye'de ve Portekiz'de yüzde 43'te kalırken Letonya ve Slovenya'da yüzde 44, Yunanistan'da yüzde 45, Bulgaristan'da yüzde 46, Litvanya'da yüzde 46 ve Macaristan'da yüzde 63'e ulaştı.

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