Meğer iki çocuğu da kendisinden değilmiş

Osman Çürümez, evi terk eden 21 yıllık eşi Nimet Çürümez'in, ‘Çocuklar da senden değil’ demesiyle şüpheye düşüp açtığı nesep davasında inanılmaz bir sonuçla karşılaştı.



İzmir’in Karabağlar İlçesi'nde oturan Osman Çürümez, evi terk eden 21 yıllık eşi Nimet Çürümez'in, ‘Çocuklar da senden değil’ demesiyle şüpheye düşüp açtığı nesep davasında, Adli Tıp Kurum'ndan gelen raporla şoke oldu. Yapılan DNA testi sonuçlarına göre biri 12 diğeri 15 yaşındaki iki çocuğunun babasının kendisi olmadığını öğrenen Çürümez yıkıldı.



Hurdacılık yapan Osman Çürümez, 21 yıl önce köylüsü Nimet Çürümez ile evlendi. Evlilikleri sürerken önce oğulları R., daha sonra da kızları G. dünyaya geldi. Osman Çürümez bir yıl önce, bir arkadaşının teklifi üzerine İstanbul'a bir fabrikada çalışmaya giti. Yılda birkaç kez İzmir'e gelip ailesini gören Çürümez, İstanbul'da işinin başındayken eşi Nimet Çürümez telefonla aradı. Evdeki bütün eşyaları sattığını ve çocukları da alıp Ankara'ya ailesinin yanına döndüğünü söyledi. Ortada bir sorun yokken eşinin bunu yapmasına bir anlama veremeyen Osman Çürümez, “Yapma, çocuklarımıza acı, tam gençlik dönemlerindeler. Onların psikolojisini bozmayalım” diyerek eşini uyardı. İddiaya göre, bu sözler üzerine Nimet Çürümez, “Ben de onu diyecektim, o çocuklar da zaten senden değil. Ben zamanı geldiği için gidiyorum, bugünlere getirdiğin için teşşekür ederim” dedi. Bu sözlerin ardından yere yıkılan Osman Çürümez'i iş arkadaşları güçlükle kendine getirdi.



Eşinden boşandı



İstanbul'da çalıştığı işyerinden izin alıp İzmir'e gelen Osman Çürümez, gerçekten de evininin boşaltıldığını, bütün eşyalarının satıldığını gördü. Komşularıyla ve akrabalarıyla görüşen Osman Çürümez, 21 yıllık eşi hakkında çok ağır sözler duymaya başladı. Eşinin başkasıyla ilişki yaşadığını öğrenen Osman Çürümez, soluğu mahkemede aldı. Eşi Nimet Çürümez'den boşanmak için Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Hakim, evi terk eden Nimet Çürümez'i ağır kusurlu bularak, çifti boşadı. Çocukların kendisinden olmadığı iddiaları üzerine Osman Çürümez, ikisini de annelerine vermeyi kabul etti. Mahkeme çocuklar için ayda 50'şer TL nafaka bağladı.

Osman Çürümez kendilerini boşayan hakime, “Hakim bey, peki bu çocuklar benden mi değil mi, ben bunu nasıl öğrenceğim?” diye sordu. Hakim, bunun ayrı bir dava konusu olduğunu, nesep davası açıp, çocuklarla arasında DNA testi yaptırması gerektiğini belirtti.



Uzun uzun düşündü



Osman Çürümez, yıllardır çocuğu olarak gördüğü oğlu ve kızının gerçek babası olup olmadığını öğrenebilmek için nesep davası açıp açmamayı uzun uzun düşündü. Yıllardır ‘Oğlum’, ‘kızım’ diyerek sevdiği, onlar için gece gündüz demeden çalıştığı çocukların kendisinden olmadığını düşünmek bile Osman Çürümez için yıkım oldu. Ancak herşeye rağmen kendisini terk eden eşinin böyle bir ahlaksızlık yaptığını ispatlamak için dava açtı. Osman Çürümez, mahkemeden nüfus kayıtlarına göre oğlu olarak görünen 15 yaşındaki R. ve 12 yaşındaki kızı G.'nin gerçek çocukları olup olmadığının, DNA testiyle tespit edilmesini istedi. Hakim, zor durumda olan baba Çürümez'in talebini yerinde bulup, baba ile çocukları arasında DNA testi yapılmasına karar verdi.



DNA testi sonuçları yıktı



Mahkemenin DNA testini kabul etmesine içi sızlayarak sevindiğini belirten Osman Çürümez, yaşadıklarını, “Allah böyle bir durumu düşmanımın bile başına vermesin” diye değerlendirdi.

Çocukları ile birlikte DNA testi için örnekler veren Osman Çürümez, gelcek raporu sabırsızlıkla bekledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda, çocukların Osman Çürümez'den olmadığı anlaşıldı. Olayı öğrenen Çürümez'in dünya başına yıkıldı. Bugüne kadar kimseye bir kötülüğünün dokunmadığını belirten Osman Çürümez, yaşadıklarını isyan etti.

