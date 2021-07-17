Megan Fox'un rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly'den itiraf: Ergenliğimde odamda onun posteri vardı

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ABD'li rapçi Machine Gun Kelly, ergenlik yıllarında odasının duvarında bugünlerde sevgilisi olan Megan Fox'un posteri olduğunu söyledi.

GQ'dan Wesley Lowery'ye konuşan Kelly, Cleveland'daki odasında Fox'un 2008 yılında GQ dergisi için çektirdiği fotoğrafın posteri olduğunu ifade etti.

Kelly'nin vücudunda ayrıca Megan Fox'un rol aldığı Transformers filmlerindeki Decepticonların sembolünün dövmesi bulunuyor.

Kelly ve Fox, 2020'nin Mayıs ayında bir ilişki içinde olduklarını açıklamıştı. Kelly, dergiye yaptığı açıklamalarda hayatında ilk kez Fox'a aşık olduğunu söyledi.