Megan Fox Transformers'tan kovuldu

T24- 2007 yılında gösterime giren Transformers filmiyle yıldızı parlayan seksi yıldız Megan Fox, serinin 2009 yapımı ikinci filmi Transformers: Yenilenlerin İntikamı'yla üst düzey Hollywood yıldızları arasındaki yerini almıştı. Yıldız oyuncu bu süreçte o kadar büyük bir şöhrete kavuştu ki, ünü Transformers serisinin de ötesine geçti. Sonunda aktrisin yaptığı bir açıklama başına bela oldu.



YENİ FİLMDE YOK



Megan Fox yaptığı bir açıklamada, Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay için "Sette Hitler gibi davranıyor" demişti. Ayrıca ikinci film Yenilenlerin İntikamı'nın da son derece 'saçma' olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından aktrise çok sinirlenen Bay, nihayet bombayı dün (Çarşamba günü) patlattı ve yapımcılarla görüşüp üçüncü filmde Megan Fox'u istemediğini bildirdi.



'KENDİ KARARIMDI'







Bu haberlerin ardından Megan Fox'tan taze bir açıklama geldi. Fox yaptığı açıklamada, üçüncü filmde yer almamanın aslında kendi kararı olduğunu ve Bay'e de, yeni filme de başarılar dilediğini belirtti. Bu açıklamaya rağmen Michael Bay'in, filmin yeni yıldızını çok önceden aramaya başladığı ve Fox'la arasının bozuk olduğu biliniyor.





Şimdilerde, üçüncü filmin kadın yıldızının kim olacağı konuşuluyor.