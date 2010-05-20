T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Megan Fox Transformers'tan kovuldu

Megan Fox kovulduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- 2007 yılında gösterime giren Transformers filmiyle yıldızı parlayan seksi yıldız Megan Fox, serinin 2009 yapımı ikinci filmi Transformers: Yenilenlerin İntikamı'yla üst düzey Hollywood yıldızları arasındaki yerini almıştı. Yıldız oyuncu bu süreçte o kadar büyük bir şöhrete kavuştu ki, ünü Transformers serisinin de ötesine geçti. Sonunda aktrisin yaptığı bir açıklama başına bela oldu.


YENİ FİLMDE YOK


Megan Fox yaptığı bir açıklamada, Transformers filmlerinin yönetmeni Michael Bay için "Sette Hitler gibi davranıyor" demişti. Ayrıca ikinci film Yenilenlerin İntikamı'nın da son derece 'saçma' olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından aktrise çok sinirlenen Bay, nihayet bombayı dün (Çarşamba günü) patlattı ve yapımcılarla görüşüp üçüncü filmde Megan Fox'u istemediğini bildirdi.


'KENDİ KARARIMDI'


Bu haberlerin ardından Megan Fox'tan taze bir açıklama geldi. Fox yaptığı açıklamada, üçüncü filmde yer almamanın aslında kendi kararı olduğunu ve Bay'e de, yeni filme de başarılar dilediğini belirtti. Bu açıklamaya rağmen Michael Bay'in, filmin yeni yıldızını çok önceden aramaya başladığı ve Fox'la arasının bozuk olduğu biliniyor.


Şimdilerde, üçüncü filmin kadın yıldızının kim olacağı konuşuluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24