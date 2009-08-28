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Kültür-Sanat

Megan Fox 'Kedi Kadın' olacak

Ünlü aktris Megan Fox'ın, Christopher Nolan'ın yeni 'Batman' filminde Catwoman olarak rol alacağı söyleniyor.

28 Ağustos 2009 03:00

Ünlü aktris Megan Fox'ın, Christopher Nolan'ın yeni 'Batman' filminde Catwoman olarak rol alacağı söyleniyor.

'Kara Şövalye'nin hem gişede hem de eleştirel anlamda çok başarılı olmasının ardından yeni 'Batman' filmiyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. 'Batman' ve Megan Fox'un hayranlarını heyacanlandıran son haber de ünlü aktrisin 'Catwoman' olacağı söylentisi.

Daha önce Michelle Pfeiffer ve Halle Berry'nin hayat verdiği 'Kedi Kadın'ı Fox'un nasıl canlandıracağı şimdiden merak ediliyor.

 Christopher Nolan, yeni 'Batman'i son filmi 'Inception'dan sonra çekebileceğini söylemişti. Filmle ilgili çıkan ve kesin olmayan bilgiler arasında en fazla ilgi uyandıranı ise Johhny Depp'in de Kara Şövalye'nin son macerasında yer alacağı haberi olmuştu.

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