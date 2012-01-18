Megan Fox İstanbul’da

T24 - Hollywood'un seksi yıldızı Megan Fox, reklam filmi çekimleri için İstanbul’a geliyor.



Facebook’ta kadın Hollywood yıldızları arasında en çok hayran sayısına sahip olan ve GQ, Esquire ve Rolling Stone olmak üzere pek çok derginin en seksi oyuncu seçtiği Fox’un 16.55’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na inmesi bekleniyor.



Özel yiyecek ve içecek talebinde bulunmadığı öğrenilen Fox, İstanbul'u keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak istediğini belirtti. Huysuz Virjin ile birlikte kamera karşısına geçecek olan Fox’un Türkiye ziyareti için sabırsızlandığı öğrenildi.





